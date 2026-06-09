En un mundo donde los consumidores compran menos, eligen más y la inteligencia artificial cambia las reglas del juego, el desafío para las empresas es brutal: saber vender o desaparecer.
Así lo plantea Jonatan Loidi en su nuevo libro, que llega en un momento clave para el mercado argentino y global.
“Las reglas cambiaron, el cliente también. Saber vender es la única opción”, dispara Loidi, referente en liderazgo, ventas e innovación, que acaba de lanzar “Vender o desaparecer” de la mano de Editorial Errepar.
El mayor problema de la nueva economía: empresas que no logran vender
El libro pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando una empresa deja de saber vender? Para Loidi, la respuesta es contundente: “No desaparecen las empresas con malos productos. Desaparecen las que no logran generar valor y venderlo”.
En un contexto donde la pelea por precio es cada vez más feroz, los márgenes se achican y los consumidores se vuelven más exigentes, el autor advierte que muchas compañías técnicamente buenas fracasan comercialmente. Y no porque el producto sea malo, sino porque ya no alcanza.
Cómo vender en la era de la sobreoferta y el cliente informado
Lejos de ser un manual tradicional de ventas, “Vender o desaparecer” propone una mirada profunda sobre el nuevo escenario empresarial: cómo diferenciarse, dejar de competir solo por precio y construir una estrategia comercial sólida en un mercado saturado de opciones.
“La gran mentira empresarial es pensar que vender depende del producto. Hoy vender depende de entender personas, construir valor y generar diferenciación. El que no entienda esto está en riesgo”, sostiene Loidi.
Con más de mil conferencias en veinte países y una trayectoria junto a CEOs, grandes compañías y emprendedores, el autor vuelca en su décimo libro herramientas prácticas, casos reales y aprendizajes de años observando un mismo patrón: muchas empresas fracasan porque no logran transformar valor en ventas.
Frases que resumen el desafío
- “El que no aprenda a vender en esta nueva economía está destinado a desaparecer.”
- “No alcanza con ser bueno. Hay que lograr que el mercado lo entienda.”
- “Las empresas no mueren por falta de ideas. Mueren porque no logran transformar valor en ventas.”
- “El problema no es el precio. El problema es no haber construido valor.”