En un mundo donde los consumidores compran menos, eligen más y la inteligencia artificial cambia las reglas del juego, el desafío para las empresas es brutal: saber vender o desaparecer.

Así lo plantea Jonatan Loidi en su nuevo libro, que llega en un momento clave para el mercado argentino y global.

“Las reglas cambiaron, el cliente también. Saber vender es la única opción”, dispara Loidi, referente en liderazgo, ventas e innovación, que acaba de lanzar “Vender o desaparecer” de la mano de Editorial Errepar.

El mayor problema de la nueva economía: empresas que no logran vender

El libro pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando una empresa deja de saber vender? Para Loidi, la respuesta es contundente: “No desaparecen las empresas con malos productos. Desaparecen las que no logran generar valor y venderlo”.

En un contexto donde la pelea por precio es cada vez más feroz, los márgenes se achican y los consumidores se vuelven más exigentes, el autor advierte que muchas compañías técnicamente buenas fracasan comercialmente. Y no porque el producto sea malo, sino porque ya no alcanza.

Cómo vender en la era de la sobreoferta y el cliente informado

Lejos de ser un manual tradicional de ventas, “Vender o desaparecer” propone una mirada profunda sobre el nuevo escenario empresarial: cómo diferenciarse, dejar de competir solo por precio y construir una estrategia comercial sólida en un mercado saturado de opciones.

“La gran mentira empresarial es pensar que vender depende del producto. Hoy vender depende de entender personas, construir valor y generar diferenciación. El que no entienda esto está en riesgo”, sostiene Loidi.

Con más de mil conferencias en veinte países y una trayectoria junto a CEOs, grandes compañías y emprendedores, el autor vuelca en su décimo libro herramientas prácticas, casos reales y aprendizajes de años observando un mismo patrón: muchas empresas fracasan porque no logran transformar valor en ventas.

Frases que resumen el desafío