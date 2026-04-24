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Entrevista completa a Nazareno Casero por el estreno de Bebé Reno
El hijo de Alfredo Casero habló con Ciudad sobre el unipersonal, cómo lidia con la fama, el duelo de su separación de Carolina Puntonet, las críticas de "nepobaby" y mucho más.
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El actor protagoniza la primera versión teatral del libro que inspiró la homónima serie de Netflix y habló con Ciudad de la magnitud del proyecto. También contó sobre su soltería, el peso del apellido y cómo supera el hate.Leé la nota completa