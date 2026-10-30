Ciudad MagazineVideosEspectáculos
Jimena Barón se quebró en llanto al ver sufrir a su perrita Lucy en la previa del parto: el video que emocionó a todos
Jimena Barón se quebró en llanto al ver sufrir a su perrita Lucy en la previa del parto: el video que emocionó a todos (Video del Instagram de Jimena Barón)
Conocé más sobre esta historia
La actriz compartió la intimidad de la espera por el nacimiento de los cachorritos de Lucy y no pudo contener las lágrimas al verla atravesar los momentos previos al parto. Su reflexión sobre las mujeres emocionó.Leé la nota completa