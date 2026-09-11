Ciudad MagazineVideosEspectáculos
“Principio de éxtasis”, la apuesta más fuerte del Teatro Colón que reúne a Ricardo Darín, Julio Bocca y Gustavo Santaolalla
“Principio de éxtasis”, la apuesta más fuerte del Teatro Colón que reúne a Ricardo Darín, Julio Bocca y Gustavo Santaolalla (Video: Teatro Colón)
Conocé más sobre esta historia
El espectáculo, dirigido por Julio Bocca, lleva a escena una creación del coreógrafo español Goyo Montero basada en “El Aleph” de Jorge Luis Borges.Leé la nota completa