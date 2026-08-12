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Wanda Nara se reunió en privado con la peor enemiga de la China Suárez
“Team Wanda, por si no quedó claro”, lanzó Ekaterina Ojeda en su paso por Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae. La joven quedó en el centro de la escena mediática tras el episodio ocurrido en un boliche de la Costanera, donde, según su relato, Mauro Icardi intentó acercarse a ella mientras compartía la noche con la China Suárez.
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La joven señalada en el escándalo del boliche contó los detalles de su encuentro con la empresaria y qué le confesó sobre el futbolista.Leé la nota completa