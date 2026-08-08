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Noelia Marzol mostró el resultado de su tratamiento estético y sorprendió: “¡Juro por mis hijos que esto NO tiene edición!"

Noelia Marzol compartió las imágenes del antes y después de su retoque estético en el rostro. El cambio se nota especialmente en las manchas y ojeras. Crédito: Instagram @noeliamarzolok

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El cambio se nota especialmente en las manchas y ojeras. Crédito: Instagram @noeliamarzolok

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La bailarina compartió en Instagram las imágenes que prueban cómo fue el tratamiento estético que se realizó.

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