Ciudad MagazineVideosEspectáculos
Noelia Marzol mostró el resultado de su tratamiento estético y sorprendió: “¡Juro por mis hijos que esto NO tiene edición!"
Noelia Marzol compartió las imágenes del antes y después de su retoque estético en el rostro. El cambio se nota especialmente en las manchas y ojeras. Crédito: Instagram @noeliamarzolok
Conocé más sobre esta historia
La bailarina compartió en Instagram las imágenes que prueban cómo fue el tratamiento estético que se realizó.Leé la nota completa