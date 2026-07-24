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La casa de campo de Wanda Nara en Galliate, cubierta de enredaderas, con el parque como protagonista.
En La mañana con Moria (El Trece) mostraron imágenes de la entrada de la propiedad y sumaron información de primera mano desde Italia. No hay vecinos alrededor, y aunque la distancia a Milán no es enorme, para los parámetros italianos ya se considera lejos del centro. Crédito El Trece
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