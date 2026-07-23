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Paula Chaves, Pedro Alfonso y sus tres hijos en Playa El Tunco, El Salvador, con el océano Pacífico y la vegetación tropical de fondo.

Paula Chaves compartió un video de las vacaciones familiares en Playa El Tunco, junto a Pedro Alfonso y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa disfrutando de la pileta con el mar de fondo, mientras Baltazar se animaba a practicar surf en una de las playas más elegidas por los surfistas de la región. Fuente: Instagram @pauchaves

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Paula Chaves y su familia en la pileta del complejo en Playa El Tunco, El Salvador. Crédito: Instagram @pauchaves

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La modelo y conductora armó las valijas para descansar en familia.

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