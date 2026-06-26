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Cuánto valen las entradas para ver a Argentina en 16° de final
En Puro Show anticiparon la fortuna que pedirían por ver a Lionel Messi en Miami. Foto: Argentina players and fans celebrate after Lionel Messi scored their second goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Austria in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Sam Hodde)
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Antes del partido contra Jordania se dispararon los precios, aunque el ticket para 16° de final sería prohibitivo.Leé la nota completa