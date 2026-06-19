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Baby Etchecopar le respondió a Luca Martin

"O tuvo muchos padres o no tuvo ninguno y habla por él". "Hay que tener cuidado a quien se saca el aire, a quien se sienta en un panel porque en el afán de trascender y ser gracioso quedan como así. No voy a decir la palabra exactamente para no herir, pero a veces dan lástima". Crédito Captura Net TV

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El conductor respondió con dureza al hijo de Matías Martín, quien lo había apuntado por su relación con su padre y el fútbol.

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