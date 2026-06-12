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Ariana Grande sorprendió a Emilia Mernes con un guiño virtual que enloqueció a los fanáticos

Ariana Grande no dudó en repostear en sus historias de Instagram el reel de esa fan account donde se apreciaba el video de la entrerriana utilizando el remix de Hate That I Made You Love Me.. Captura de Instagram Ariana Grande / Emilia Mernes Oficial

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EL IMPACTO EN INSTAGRAM QUE UNIÓN A ARIANA GRANDE Y EMILIA MERNES

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El inesperado gesto de la estrella pop estadounidense con la cantante entrerriana encendió los rumores de una posible colaboración y se volvió tendencia global.

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