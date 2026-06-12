Ciudad MagazineVideosEspectáculos
Ariana Grande sorprendió a Emilia Mernes con un guiño virtual que enloqueció a los fanáticos
Ariana Grande no dudó en repostear en sus historias de Instagram el reel de esa fan account donde se apreciaba el video de la entrerriana utilizando el remix de Hate That I Made You Love Me.. Captura de Instagram Ariana Grande / Emilia Mernes Oficial
Conocé más sobre esta historia
El inesperado gesto de la estrella pop estadounidense con la cantante entrerriana encendió los rumores de una posible colaboración y se volvió tendencia global.Leé la nota completa