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Fabián Mazzei explicó por qué no acompañó a Araceli González al estreno de Suar

"Hola Juan!!! Yo estuve grabando por el estreno de Zambrano de Disney en un estudio donde estaban todos los productores y actores!! Movida muy grande!!!! Te mando un abrazo",

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Las parejas famosas de Fabián Mazzei antes de Araceli González / Fuente: Instagram

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El actor que protagoniza la nueva serie de Disney+ rompió el silencio sobre su llamativa ausencia en el debut de “Sottovoce”, la obra donde su pareja se reencontró con su ex. La información de Juan Etchegoyen.

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