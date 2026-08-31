“No matarás (del otro lado)” regresa a los escenarios para una segunda temporada. La obra escrita por Osvaldo Peluffo y Verónika Ayanz Peluffo, y dirigida por Osvaldo Peluffo, reestrenará el próximo 4 de septiembre en Muy Teatro, en la Ciudad de Buenos Aires.

De qué trata “No matarás (del otro lado)”

“No matarás (del otro lado)” cuenta la historia de un militante montonero que recuerda el atentado contra el entonces jefe de la Policía Federal, Cesáreo Cardozo, durante la década del 70.

A lo largo de una noche atravesada por la locura y la muerte, el protagonista reconstruye aquellos acontecimientos acompañado por sus familiares y compañeros de militancia.

La obra propone una mirada sobre una parte de la historia argentina a través de las memorias y experiencias de quienes atravesaron aquella época.

Una obra basada en hechos reales

Basada en hechos reales y construida a partir de diversos testimonios de actores de la época, “No matarás (del otro lado)” es un espectáculo biodramático que toma como punto de partida las cartas del escritor y filósofo Oscar del Barco.

La obra forma parte de “La trilogía argentina”, un proyecto que comenzó con el espectáculo Ravioles.

Cuándo y dónde ver “No matarás (del otro lado)”

La segunda temporada de la obra comenzará el jueves 4 de septiembre.

Las funciones se realizarán todos los viernes a las 21 horas en Muy Teatro, ubicado en Humahuaca 4310, Ciudad de Buenos Aires.

La duración del espectáculo es de 90 minutos.

“No matarás (del otro lado)”: todos los datos

Reestreno: 4 de septiembre

Funciones: viernes a las 21 horas

Teatro: Muy Teatro

Dirección: Humahuaca 4310, CABA

Entrada general: $23.000

Entradas: disponibles a través de Alternativa Teatral y en la boletería del teatro

Duración: 90 minutos

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