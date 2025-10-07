Este 6 y 7 de diciembre, el Teatro Gran Rex de Buenos Aires será el escenario de una nueva edición de Navidad en las Películas, el espectáculo navideño que ya emocionó a miles de espectadores y se ha convertido en una verdadera tradición festiva para toda la familia.

Con entradas a la venta en Tu Entrada, la propuesta regresa completamente renovada, y este año contará con la participación especial de Raúl Lavié, ícono de la música y el teatro argentino.

De qué trata “Navidad en las Películas”

Este año, el espectáculo suma una incorporación muy especial: el universo de “Un Cuento de Navidad” de Charles Dickens, que se une a los clásicos infaltables como “Mi Pobre Angelito”, “El Grinch”, “El Expreso Polar” y muchas otras películas que han marcado generaciones.

Navidad en las Películas es mucho más que un show: es una experiencia artística, emocional y multisensorial que rinde homenaje a las bandas sonoras más queridas del cine navideño.

Desde los clásicos como Mi Pobre Angelito, El Grinch y El Expreso Polar, hasta una emocionante incorporación del universo de Un Cuento de Navidad de Charles Dickens, el espectáculo promete emocionar al público de todas las edades.

Más de 40 músicos en escena y una producción de nivel cinematográfico

Con una estética visual deslumbrante, coreografías impactantes, un coro infantil, actores, y un elenco de primer nivel, Navidad en las Películas ofrece una experiencia inmersiva y única en su tipo en Argentina.

La dirección musical está a cargo de Joel Villagra y Florencia Battista, y el espectáculo cuenta con las actuaciones de Iván Papetti, Stephania Uttaro, Juana Silva y Emma García Torrecilla, además del gran Raúl Lavié, cuya presencia suma emoción y jerarquía al show.

Una celebración para toda la familia en el corazón de Buenos Aires

Este espectáculo de música en vivo, danza y actuación invita a celebrar la Navidad de una forma diferente, despertando la nostalgia, la alegría y los valores universales que caracterizan esta época tan especial.

Cada función es una invitación a revivir recuerdos compartidos y a crear nuevas memorias en familia, al ritmo de las melodías que han marcado generaciones.

Fechas:

6 y 7 de diciembre

Lugar : Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857, CABA

Entradas: Ya disponibles en Tu Entrada



