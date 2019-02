¡El #CambiáTuDía más divertido! Ana Acosta: "Me afano las servilletas de los restaurantes en los que estuve"

Talentosa como pocas, divertida como ninguna, Ana Acosta abre las puertas de su casa en Mar del Plata donde se luce cada noche en las funciones de Chorros, la comedia más exitosa de la temporada.

Convertida en empresaria textil, esta mujer luchadora ¡se llevó toda su ropa a la costa! Y para que su marido no se enoje, usa un look distinto cada día y lo sube a Instagram para demostrarle que no llevó ropa al pepe. Entre risas y pelucas, se descubre su gran secreto: ¡está llena de TOCs!

