Rolo Sartorio continúa construyendo paso a paso el universo de Antifaz, su próximo trabajo solista. En esta oportunidad, el cantante presentó Tengo, el sexto adelanto de un álbum que se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos y personales de su carrera.

Mientras crece la expectativa por el lanzamiento completo del disco, el líder de La Beriso mantiene una estrategia poco habitual: compartir una nueva canción cada semana para que el público descubra la obra de manera progresiva.

Foto: prensa

Cómo será “Antifaz”, el nuevo disco de Rolo Sartorio

Lejos de los lanzamientos tradicionales, Antifaz se presenta como una experiencia que se construye canción a canción.

El álbum estará integrado por 12 temas inéditos y cada jueves suma un nuevo capítulo que amplía el recorrido emocional y artístico imaginado por Sartorio para esta etapa de su carrera.

La propuesta busca generar una conexión permanente con los seguidores que acompañan al músico desde hace más de dos décadas y que ahora descubren una faceta diferente de su universo creativo.

“Tengo”, el sexto adelanto del álbum

Con el lanzamiento de Tengo, Rolo Sartorio suma una nueva pieza a este recorrido musical que desembocará en la publicación completa del disco.

La canción llega después de los adelantos anteriores y reafirma una búsqueda artística centrada en la honestidad de las letras, las experiencias personales y la necesidad de explorar nuevos caminos sin perder la esencia que lo convirtió en una de las voces más reconocidas del rock argentino.

Foto: prensa Rolo Sartorio

Cuándo presenta Rolo Sartorio “Antifaz” en vivo

El estreno oficial del álbum tendrá lugar el próximo 1 de agosto en The Roxy Live.

Será una noche especial para los seguidores del músico, ya que por primera vez podrán escuchar en vivo las canciones de Antifaz junto con un recorrido por algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

La presentación aparece como uno de los eventos más esperados por los fanáticos que siguen de cerca este nuevo capítulo artístico.

La consolidación de su carrera solista

Tras el lanzamiento de 1973, su primer disco como solista, y luego de agotar localidades en su debut en La Trastienda, Sartorio profundiza una etapa marcada por la exploración personal y una identidad artística propia.

Aunque su nombre está inevitablemente asociado a La Beriso, banda que fundó en 1998 y con la que llenó escenarios como River Plate, Vélez, Ferro y el Estadio Único de La Plata, el cantante demuestra que todavía tiene nuevas historias para contar.

Una de las voces más representativas del rock argentino

Con más de 25 años de trayectoria, Rolo Sartorio logró convertirse en una figura clave del rock nacional.

A lo largo de su carrera compartió escenarios y colaboraciones con artistas como Andrés Calamaro, León Gieco, Víctor Heredia, David Lebón, Coti, Los Auténticos Decadentes y Leiva, entre otros.

Ahora, con Antifaz y el reciente lanzamiento de Tengo, el músico continúa reafirmando una búsqueda que combina experiencia, madurez artística y la misma sensibilidad que lo llevó a conectar con miles de seguidores en todo el país.