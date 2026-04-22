La Academia Latina de la Grabación confirmó este martes que Daddy Yankee será la Persona del Año 2026, un reconocimiento que lo pone en la cima de la música latina y celebra su legado como pionero del reguetón.

El homenaje se realizará el 11 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana Latin GRAMMY®, con una gala privada y un concierto tributo repleto de estrellas.

Un referente que cambió la historia de la música latina

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, es mucho más que un artista: es el hombre que llevó el reguetón desde los barrios de San Juan, Puerto Rico, hasta los escenarios más grandes del planeta. Con casi tres décadas de carrera, el cantante, compositor e intérprete marcó un antes y un después en la industria, abriendo puertas para toda una generación de músicos urbanos.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, destacó Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación.

“Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia”.

El propio Daddy Yankee, emocionado por el reconocimiento, aseguró: “Este premio es un sueño hecho realidad. Es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

De “Gasolina” a “Despacito”: una carrera llena de hits y récords

El punto de quiebre llegó en 2004 con el lanzamiento de Barrio fino, un disco que vendió más de ocho millones de copias y se mantuvo 24 semanas en el número uno del Billboard Top Latin Albums.

El fenómeno de “Gasolina” no solo rompió fronteras, sino que internacionalizó el reguetón y lo instaló en la cultura pop mundial.

Daddy Yankee fue el primer artista de reguetón en realizar una gira internacional, visitando más de 29 países y llevando la música urbana a todos los rincones. Temas como “Limbo”, “Con calma” y “Dura” también llegaron al número uno en varios países, consolidando su lugar como referente indiscutido.

Pero el impacto de Daddy Yankee no se detuvo ahí. En 2017, junto a Luis Fonsi y Erika Ender, coescribió “Despacito”, una canción que batió todos los récords: 16 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, 56 semanas en la cima de Hot Latin Songs y más de 8.900 millones de reproducciones. Un verdadero fenómeno global.

Un legado que trasciende la música

En 2022, Daddy Yankee anunció su retiro con el álbum Legendaddy y la gira “La Última Vuelta World Tour”, una de las más exitosas de la historia latina.

Sin embargo, lejos de alejarse, el artista encaró una nueva etapa creativa, enfocada en la música con propósito, la reflexión espiritual y la transformación personal. Su último trabajo, Lamento en baile, incluye el tema “Sonríele”, que también llegó al número uno en Billboard Latin Airplay.

El compromiso social de Daddy Yankee es igual de fuerte que su impacto musical. A través de su fundación, impulsa programas sociales y educativos en Puerto Rico, y apuesta al desarrollo deportivo con inversiones en los Cangrejeros de Santurce y la NBA Basketball School en la isla.

El abrazo de Lionel Messi con Daddy Yankee en la previa del partido del Inter Miami. (Foto: Reuters)

La gala en Las Vegas: una noche para la historia

El reconocimiento de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación destaca tanto los logros artísticos como los esfuerzos humanitarios de los músicos. Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el 11 de noviembre de 2026 en Las Vegas, donde artistas internacionales y amigos interpretarán sus grandes éxitos.

Las entradas para el evento ya están disponibles y se espera una noche inolvidable, a la altura de un artista que cambió para siempre la música latina.