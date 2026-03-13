Baradero vuelve a latir al ritmo del folklore. La ciudad bonaerense se prepara para recibir la 51° edición del Festival Nacional de Música Popular Argentina, una cita que ya es tradición y que, año tras año, convoca a miles de personas de todo el país.

El encuentro se realizará del 27 al 29 de marzo en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi, un escenario que guarda más de cinco décadas de historia y emociones.

Por allí pasaron leyendas y nuevas voces, y este año no será la excepción: Soledad Pastorutti, Los Tekis, Lázaro Caballero, Antonio Tarragó Ros y Cuti y Roberto Carabajal serán los grandes protagonistas de una grilla que promete noches inolvidables.

Foto: prensa Baradero

Un festival con historia y presente

Creado en 1965, el Festival de Baradero es uno de los encuentros folklóricos más antiguos y prestigiosos del país. A lo largo de los años, el evento se transformó en un verdadero punto de encuentro entre generaciones de músicos y público, y en una plataforma de lanzamiento para artistas que luego marcaron el rumbo del folklore nacional.

El formato del festival combina la presencia de figuras consagradas, la participación de nuevas voces y el tradicional certamen Pre-Baradero, considerado uno de los semilleros más importantes del género. Así, cada edición se convierte en una fiesta donde la tradición y la renovación caminan de la mano.

Foto: prensa Baradero

Quiénes suben al escenario: día por día

Aunque la grilla completa se confirmará durante el mismo fin de semana, una vez definidos los ganadores del Pre-Baradero, ya están anunciados los nombres que encabezarán cada jornada.

Viernes 27 de marzo: El arranque será con Carafea y Lázaro Caballero , dos artistas que representan distintas generaciones del folklore contemporáneo y que llegarán con repertorios que mezclan lo clásico y lo nuevo.

Sábado 28 de marzo: El escenario recibirá a Antonio Tarragó Ros , referente indiscutido del chamamé y la música del litoral, junto a Los Tekis , el grupo jujeño que hace vibrar a todo el país con su fusión de folklore, carnaval y sonidos andinos.

Domingo 29 de marzo: La última noche será para Cuti y Roberto Carabajal, representantes de una de las familias más emblemáticas del folklore argentino, y el gran cierre estará a cargo de Soledad Pastorutti, una de las voces más queridas y potentes de la música popular.

El semillero del folklore y la nueva generación

Cada jornada se completará con la participación de artistas emergentes y agrupaciones folklóricas como Los Pampas y La Yunta, además de los ganadores de todas las categorías del Pre-Baradero. Este certamen nacional, que se realiza el fin de semana anterior, es clave para descubrir y dar impulso a los nuevos talentos del folklore argentino.

Baradero se prepara así para vivir tres noches a pura música, emoción y encuentro. Una fiesta que, año tras año, reafirma su lugar como uno de los grandes clásicos del calendario cultural argentino.