Villa Carlos Paz vivió una noche que quedará en la memoria de todos. Más de 50.000 personas coparon la costanera para disfrutar del show de La Banda de Grillo, que se adueñó del escenario principal de la tradicional Fiesta de la Primavera y transformó el evento en una fiesta gigante, llena de color, alegría y pura energía.

Durante una hora y veinte minutos, la banda desplegó un repertorio imparable que mantuvo al público saltando, cantando y bailando sin parar. El clima fue de euforia total, con cada tema coreado a todo pulmón y una conexión única entre los músicos y la multitud.

Invitados de lujo y momentos para el recuerdo

Uno de los puntos más altos de la noche llegó con la participación de Los Caligaris y Desakta2, que se sumaron al escenario para compartir canciones y multiplicar la fiesta. La química entre los artistas se sintió en cada acorde y el público respondió con una ovación que retumbó en toda la ciudad.

Foto: prensa Por: EDU_TORO

Foto: prensa

La Banda de Grillo volvió a demostrar por qué es una de las propuestas más convocantes de la escena musical actual. Su estilo propio, que mezcla alegría, ritmo y una energía contagiosa, hizo que cada rincón de Villa Carlos Paz se convirtiera en una pista de baile.

Quiénes son La Banda de Grillo

Formada en 2014, La Banda de Grillo nació con la idea de reversionar clásicos de distintos géneros y llevar alegría a cada show. Con el tiempo, sumaron temas propios y un sello festivo que los distingue en cada escenario.

En 2020, la banda empezó a componer su propia música, mezclando letras pegadizas con su impronta explosiva. Desde entonces, compartieron escenario y colaboraron con artistas como La Beriso, Martin Pampiglione (de Los Caligaris), El Villano y Marcelo “Chelo” Delgado (de La Zimbabwe).

Su música sonó en festivales de todo el país, como la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz y el Festival Picnic en Almafuerte. También se presentaron en lugares emblemáticos como el Estadio Mario Alberto Kempes y la Plaza Próspero Molina de Cosquín.

Lo que viene para la banda

Actualmente, La Banda de Grillo está grabando su nuevo material discográfico, que promete seguir transmitiendo esa esencia festiva y la pasión que los caracteriza. Con cada show, siguen sumando seguidores y llevando su ritmo a cada rincón de la Argentina.

La Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz fue una prueba más de que su música no tiene techo y que la alegría, cuando es auténtica, se contagia a miles.