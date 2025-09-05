En tiempos de soledades hiperconectadas, microburbujas y desfasajes comunicacionales, 1915 irrumpe con Ceremonia, su quinto álbum de estudio.

Ocho canciones con video que funcionan como estaciones de un recorrido íntimo del individuo hacia lo colectivo, donde la música es herramienta y lugar de encuentro.

En este nuevo disco, la banda de Cruz Hunkeler (voz y guitarra), Penzo (teclados), Alejo Freixas (bajo), y Jeremías Alegre (batería) afila su lenguaje.

Lo vuelve más sutil, más sensual, más oscuro; una evolución natural después de años de escenario, discurso y comunidad. Lo que antes se gritaba, ahora se susurra. Pero el mensaje sigue ahí: incómodo, comprometido, latente.

Ceremonia parte desde la unidad mínima del yo hacia el encuentro con los otros a través de las canciones, explorando la tensión constante entre la soledad y la pertenencia.

A lo largo del viaje, el oyente cruza de la oscuridad a la luz en repetidas ocasiones, guiado por ese profundo deseo de superar la alienación para volver a formar parte de un todo que nos trasciende.

Producido por Facundo Yalve (EVLAY), que por primera vez se sumerge en la creación de un álbum de una banda de rock, y grabado en Romaphonic, Le Palm y Caraza Records, Ceremonia inaugura un nuevo universo sonoro y conceptual para 1915.

Con una estética sugerente, electrónica y profundamente nocturna, la banda de Buenos Aires se adentra en el territorio de sintetizadores densos y climas oscuros para potenciar el tránsito hacia lo colectivo, construyendo un clima hipnótico a través de un recorrido audiovisual que envuelve de principio a fin.

En este marco, la banda además anunció su primera gira mundial para la presentación de este material, que los llevará por las principales plazas del país —con fechas en Mendoza, Santa Fe, Rosario y La Plata— y que tendrá su esperada presentación en el Complejo Art Media de Buenos Aires el próximo 14 de noviembre. La gira también marcará su desembarco en Europa por primera vez, con shows en España e Irlanda, además de presentaciones en Chile y Uruguay.

Este nuevo trabajo muestra a un 1915 inédito, decidido a correr los límites de su propio sonido. El costado más pop y sintético de la banda convive con su espíritu contestatario y su nervio rockero, en un equilibrio que no busca agradar sino despertar. En ese diálogo entre lo emocional y lo político, entre lo íntimo y lo comunitario, Ceremonia reafirma a 1915 como una de las voces más potentes y necesarias de su generación.

LA GIRA INTERNACIONAL DE 1915

Foto: gentileza de prensa.

