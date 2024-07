Jimin, uno de los integrantes del exitoso grupo surcoreano BTS, publicó hoy viernes “Muse”, su segundo álbum en solitario, estrenado en un momento en el que el artista se encuentra realizando el servicio militar obligatorio.

Este nuevo EP es el primer trabajo que publica Jimin tras el lanzamiento hace casi un año y medio de su primer disco en solitario, “Face”.

“Muse” incluye siete temas de inspiración romántica, incluyendo “Who”, el corte principal del disco, cuyo vídeo musical, en el que el artista hace gala de sus grandes habilidades como bailarín, se ha estrenado hoy también.

Además de “Who”, tema pegadizo cantado en inglés con toques de R&B, el disco incluye también “Closer than this”, canción dedicada a sus seguidores que fue prelanzada en diciembre.

Pdogg, el principal productor detrás de “Muse” ha afirmado que los temas del disco parecen haberse contagiado de “la energía positiva” de Los Ángeles, la ciudad donde se grabo el EP.