David Guetta regresó a la Argentina y presentó a su público su nuevo show Monolith con el que está girando en todo el mundo.

El warm up de la noche comenzó con Paul (AR) a las 19.30 hs, continuando con Zuker, quien ya había sido el artista previo a David Guetta en el exitoso show del pasado 2 de enero en Punta del Este.

A las 21.45 hs subió al escenario David Guetta y comenzó su presentación para hacer bailar y cantar a todos los presentes.

Por: CHULE VALERGA

Desde el arranque hasta el final de la noche, con más de 90 minutos de show, el DJ y productor francés fue desplegando uno tras otro hits como I’M Good (Blue), Baby Don’t Hurt me, Without you y Play Hard entre otros, generando una fiesta en el Movistar Arena.