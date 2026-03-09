Arrancó el mes del Conejo y, según el Horóscopo Chino, la semana del 9 al 16 de marzo de 2026 viene cargada de energía especial. Hay tres días ideales para avanzar con proyectos y otros tres en los que conviene no moverse demasiado.

Marcelo Viggiano de FengShuiMundo compartió los consejos para aprovechar al máximo cada jornada, según el animal que la rige y su compatibilidad con el Conejo, dueño del mes.

¿Para qué sirve el Horóscopo Chino en la vida cotidiana?

El Horóscopo Chino no solo ayuda a planificar mudanzas, aperturas de negocios, bodas o viajes. También es útil para organizar la casa, arrancar una dieta o encarar reformas. Saber qué días son favorables puede marcar la diferencia entre el éxito y el tropiezo.

Día por día: qué dice el Horóscopo Chino para la semana

Es el día del Caballo de Agua, con la estrella del Corazón del Dragón. El consejo es claro: mantener el equilibrio y no perturbar la energía. Ideal para seguir la rutina de los lunes y esperar mejores oportunidades más adelante.

La estrella de la Cola del Dragón y el oficial ESTABLE hacen de este martes el mejor día de la semana. Es el momento perfecto para concretar proyectos, especialmente comerciales o financieros. También es excelente para bodas, inauguraciones y firmas de contratos. Eso sí, no es bueno para viajes o mudanzas. Caballo, Cerdo y Conejo tienen las mejores energías, mientras que el Buey debe tener cuidado.

El día del Mono trae la constelación de la Canasta y el oficial INICIAR. Es el segundo mejor día de la semana, ideal para terminar tareas pendientes o empezar proyectos nuevos.

Favorece a casi todos los signos, menos al Tigre. Rata, Dragón y Serpiente están especialmente bien aspectados. La hora mágica: de 19 a 21. Como el martes, no es el mejor día para viajar.

Día del Gallo de Madera, antagonista del Conejo. El consejo es no hacer grandes planes ni iniciar nada importante. Es un día negativo para obras, bodas y contratos.

El Perro de Fuego trae el oficial PELIGRO. Las energías son inestables y no hay bases sólidas para avanzar. No es recomendable para bodas ni viajes. Lo mejor es mantener la rutina, sobre todo si sos del Dragón.

El día del Cerdo y el oficial ÉXITO lo convierten en el tercer mejor día de la semana. Es ideal para cualquier actividad orientada al crecimiento: bodas, mudanzas, viajes, inauguraciones, firmas de contratos e inicio de obras.

Conejo, Cabra y Tigre tienen todo a favor, mientras que la Serpiente no recibe los beneficios.

Día de la Rata de Tierra, con el oficial RECIBIR y la constelación Vacío. Es un día para descansar. Buey, Dragón y Mono pueden aprovechar para hacer pedidos o solicitudes, aunque es mejor si lo hacen el sábado.

Conejo, Cabra y Cerdo tienen suerte para propuestas románticas. La mejor hora: de 15 a 17. Para el Caballo, nada es propicio hoy.

El Buey de Tierra y la constelación ABRIR marcan un día especialmente desfavorable para iniciar obras o refacciones. Hay riesgo de problemas legales y desacuerdos, sobre todo para la Cabra. No agendes actividades importantes y esperá días mejores.

Los signos con más suerte esta semana

Caballo, Cerdo y Conejo : martes 10, el mejor día para avanzar.

Rata, Dragón y Serpiente : miércoles 11, energía para iniciar.

Conejo, Cabra y Tigre: sábado 14, éxito asegurado en todo lo que emprendan.

Los días que conviene evitar

Jueves 12, viernes 13 y lunes 16: energías bajas, mejor no arriesgarse con decisiones importantes.

El Horóscopo Chino marca el pulso de la semana: aprovechar los días fuertes y tener paciencia en los más flojos puede ser la clave para que todo salga bien.