Lee tu horóscopo diario del 16 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La energía de la luna en Acuario te da positividad. Comienzas a trabajar con tus compañeros para hacer cambios con ideas nuevas y mirada colectiva. La justicia a favor en lo que haces y constancia firme.
Tauro: La luna nueva te ayuda para ordenar los papeles, para activar un pedido de crédito con visión moderna y estrategia clara. Aumentan las posibilidades de seguir creciendo sin frenos.
Géminis: Llevas adelante con éxito un proyecto con personas complicadas. Es el tiempo para hablar en serio con el amor con la luna nueva y acuerdos distintos. Viajas por negocios bien planificados.
Cáncer: Te destacas por tu organización y practicidad de hoy. Éxitos laborales esta luna nueva con decisiones inteligentes. Guías a muchos por el camino del bien en el dinero y recursos.
Leo: Tiempo para reencuentro con luna en oposición y nueva la pasión olvidada vuelve. Rompes tu rutina normal con actitud diferente. Te animas a cambiar estructuras oxidadas por el amor real.
Virgo: Consigues una persona especial que te da trabajo. Ahora tienes que organizar tu tiempo la luna nueva te da energía mental. Planeas una nueva aventura concreta.
Libra: Te destacas en tu profesión con seguridad éxito y justicia la luna nueva te ayuda a tomar decisiones objetivas. Una inversión personal que rendirá frutos sostenidos. Tus palabras son determinantes hoy.
Escorpio: Demasiados compromisos te agobian con luna nueva. Tendrás que elegir mejor la gente con la que cuentas y priorizarte. Una buena jugada laboral estratégica.
Sagitario: Todo cambia para mejor ahora con luna nueva y tiene sentido ahora desde otra mirada. Todo lo que das vuelve de buena manera y te fortalece. Número uno en amor.
Capricornio: Se alejan los competidores. Con luna nueva haces posible la venta de un proyecto de trabajo con innovación aplicada. Ordenas con justicia a favor todo lo que armaste.
Acuario: Te destacas por tu estrella hoy serás número uno. Logras una paz que necesitabas hace tiempo con claridad interna. En las relaciones públicas, eres el mejor referente.
Piscis: Se activa la alegría con luna nueva y das marcha un plan con amigos desde ideas compartidas. Existe un dinero para una propiedad futura. Todo lo que has sembrado en trabajo da sus frutos seguros.
Fuente: Jimena La Torre.