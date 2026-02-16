Lee tu horóscopo diario del 16 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La energía de la luna en Acuario te da positividad. Comienzas a trabajar con tus compañeros para hacer cambios con ideas nuevas y mirada colectiva. La justicia a favor en lo que haces y constancia firme.

Tauro : La luna nueva te ayuda para ordenar los papeles, para activar un pedido de crédito con visión moderna y estrategia clara. Aumentan las posibilidades de seguir creciendo sin frenos.

Géminis : Llevas adelante con éxito un proyecto con personas complicadas. Es el tiempo para hablar en serio con el amor con la luna nueva y acuerdos distintos. Viajas por negocios bien planificados.

Cáncer : Te destacas por tu organización y practicidad de hoy. Éxitos laborales esta luna nueva con decisiones inteligentes. Guías a muchos por el camino del bien en el dinero y recursos.

Leo : Tiempo para reencuentro con luna en oposición y nueva la pasión olvidada vuelve. Rompes tu rutina normal con actitud diferente. Te animas a cambiar estructuras oxidadas por el amor real.

Virgo : Consigues una persona especial que te da trabajo. Ahora tienes que organizar tu tiempo la luna nueva te da energía mental. Planeas una nueva aventura concreta.

Libra : Te destacas en tu profesión con seguridad éxito y justicia la luna nueva te ayuda a tomar decisiones objetivas. Una inversión personal que rendirá frutos sostenidos. Tus palabras son determinantes hoy.

Escorpio : Demasiados compromisos te agobian con luna nueva. Tendrás que elegir mejor la gente con la que cuentas y priorizarte. Una buena jugada laboral estratégica.

Sagitario : Todo cambia para mejor ahora con luna nueva y tiene sentido ahora desde otra mirada. Todo lo que das vuelve de buena manera y te fortalece. Número uno en amor.

Capricornio : Se alejan los competidores. Con luna nueva haces posible la venta de un proyecto de trabajo con innovación aplicada. Ordenas con justicia a favor todo lo que armaste.

Acuario : Te destacas por tu estrella hoy serás número uno. Logras una paz que necesitabas hace tiempo con claridad interna. En las relaciones públicas, eres el mejor referente.