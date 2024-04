Jimena La Torre, especialista en astrología, analizó a fondo los primeros tres meses de gobierno de Javier Milei como presidente de Argentina y los mensajes que le dieron los astros fueron contundentes.

“En el 2020 yo decía en mi libro que Oriente iba a tener más poder que Occidente. Gana una película coreana en los Oscar y termina viniendo el COVID de Oriente para acá. Para mí que gane Oppenheimer este año todo bien, pero no me vibra muy bien. Se está gestando una bomba y no lo sabíamos”, comenzó explicando Jimena para dar contexto.

QUÉ DICEN LOS ASTROS SOBRE EL PRIMER TRIMESTRE DE GOBIERNO DE JAVIER MILEI

“Viendo también la carta de Javier comparada con la Argentina y demás, me preocupa también un poco lo que pueda llegar a ser él con respecto a esto. Querer posicionarse, querer estar de un lado. Me preocupa un poquito, te digo sinceramente”, sostuvo la astróloga.

“La Argentina siempre se ha mantenido neutral en estos conflictos. Y él tomó abiertamente posición, ¿no? A nivel carta natal de Argentina, nosotros tenemos una carta natal, la del 9 de julio. La puerta del destino nuestra es donde le cae a Javier el parte del fortunio, que es algo muy lindo, bueno, listo, ganó”, profundizó.

“Pero después viene el infortunio, muy cerquita. Ganaste, pero ¿a costa de qué? ¿O cuánta sangre va a correr bajo el puente para esto?”, concluye, contundente sobre la posición del mandatario en sus primeros meses de gobierno.