Javier Milei, presidente de nuestro país, recurrió a las redes sociales para confirmar que se separó de Fátima Florez. Según él, por sus compromisos laborales. Acto seguido, Juan Etchegoyen reveló que habría más detrás de esta ruptura. Además, reveló cuándo fue la última vez que se habrían visto.

“Fátima entiende el momento de su pareja más que nadie, pero por momentos le reclamaba mayor compromiso con este amor y él no podía con eso, trató de llevarlo lo mejor posible hasta que no aguantó más. La ruptura tiene pocos días, no es de hace semanas”, informó Juan en Mitre Live.

“Él habría tomado la decisión de dejarla ir porque no se aguantaba más la situación de no poder estar más tiempo con ella por su deber político”.

Acto seguido, reveló quién habría tomado la decisión de ponerle un punto final a este amor y cuándo fue la última vez que se vieron. “Él habría tomado la decisión de dejarla ir porque no se aguantaba más la situación de no poder estar más tiempo con ella por su deber político. Me cuentan que él sacrificó su pareja para poder pensar únicamente en el país. Todo se terminó de confirmar en Miami, donde Milei y Fátima compartieron sus últimos momentos juntos como novios”, sumó el comunicador, contundente.

¿QUÉ SITUACIÓN DESATÓ LA RUPTURA?

Antes de cerrar, Etchegoyen reveló qué situación fue “la gota que rebalsó el vaso”.

“Ese viaje a Estados Unidos fue la gota que rebalsó el vaso porque Fátima tenía la intención de compartir algunas salidas con él y tampoco se pudo porque Javier tenía objetivos políticos como presidente en ese viaje y esto es definitivo, no hay manera de que vuelvan a estar juntos”, sentenció, preciso.