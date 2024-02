El Año Nuevo Chino se celebra en base al calendario lunar. En 2024 comienza el próximo domingo 10 de febrero

En la cultura china, cada nuevo año es representado por un animal de su zodíaco, siguiendo un ciclo de 12 años por el que van pasando los diferentes animales.

Este nuevo año chino estará representado por el majestuoso dragón de madera. El animal y el elemento define cómo van a ser los siguientes 365 días.

¿QUÉ ANIMAL DEL ZODÍACO CHINO SOY SEGÚN MI FECHA DE NACIMIENTO?

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Búfalo o buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Conejo o gato: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 1996, 2004 y 2016

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1982, 1995, 2007 y 2019

QUÉ TE DEPARA EL AÑO DEL DRAGÓN DE MADERA EN EL HORÓSCOPO CHINO

Horóscopo búfalo/buey 2024

El año de la paciencia. Este elemento será clave para avanzar en todos los aspectos de tu vida. Si eres paciente y constante, tus esfuerzos darán frutos este año.

Horóscopo tigre 2024

El año se perfila como un período de cambios significativos para aquellos nacidos bajo el signo del Tigre. La palabra clave será “cambios”, y estos no solo se presentarán de manera espontánea. En muchos casos, te verás enfrentado a la necesidad de tomar la iniciativa y canalizar toda la energía característica de tu signo para lograr tus deseos.

Horóscopo conejo 2024

El año pasado fue un tiempo de logros y ahora, en el nuevo año, la estabilidad se avecina para ti. Estos próximos meses se presentan como una oportunidad única para concentrarte en las relaciones personales (amistades, amor o familia). Este período se revela propicio para expandir tus círculos sociales y fortalecer los lazos afectivos.

Horóscopo dragón 2024

Año del Dragón: tu época de Prosperidad. Aprovecha la energía positiva para alcanzar tus metas, especialmente en el ámbito laboral.

Este año marca el reinado del dragón, y con él, llega una ola de energía positiva y buena suerte destinada a favorecerte. Es el momento ideal para perseguir tus objetivos y metas establecidas, con un enfoque especial en el ámbito laboral. Siente el impulso del dragón y lánzate con determinación hacia el logro de tus aspiraciones profesionales.

Horóscopo serpiente 2024

Si eres representado por la serpiente, este año se presenta como un desafío. La clave radica en la introspección: comprenderte a ti mismo, identificar tus deseos y trazar un camino claro en este nuevo ciclo que se avecina. Descubre cómo enfrentar los desafíos y dirigirte hacia un periodo de transformación personal con confianza.

Horóscopo caballo 2024

Este año se presenta con un impulso extra de energía, destacada comunicación y dinamismo. Estas cualidades serán tus aliadas para generar cambios positivos, establecer nuevas relaciones y posiblemente recibir buenas noticias inesperadas en el ámbito económico. Deberás aprovechar al máximo las vibraciones favorables de este año.

Horóscopo cabra 2024

Se presenta como una etapa donde el equilibrio será clave. Aunque puedes lograr grandes éxitos en el ámbito laboral, es crucial no perder de vista tu vida personal. Mantén la atención en ambos aspectos para garantizar un año armonioso, donde el trabajo y la vida personal se complementen en tu búsqueda de éxito y bienestar.

Horóscopo mono 2024

Para este signo también habrá cambios en lo laboral, pero cuidado: de no estar atento y no saber aprovecharlos puede que no le saques todo el partido a estas novedades y no llegues a beneficiarte del todo de ello.

Horóscopo gallo 2024

Este año podría presentar desafíos, pero si mantienes tu enfoque en metas y objetivos claros, la disciplina y el sacrificio serán tus aliados clave. Descubre cómo superar obstáculos y alcanzar tus aspiraciones en un periodo que, aunque exigente, puede ser la plataforma para tu éxito.

Horóscopo perro 2024

En este nuevo año vas a tener un papel de decisión ante los cambios que se avecinan, pues los resultados van a depender de ti. Será importante que tengas gran confianza en las personas que te rodean.

Horóscopo cerdo 2024

Para este animal es un buen año en lo referente a los negocios, siempre que des ese primer paso y busques, en cierto modo, la oportunidad perfecta. En el amor todo irá mejor respecto del año pasado.