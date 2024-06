Este lunes 10 de junio a partir de las 16 hs. se podrá ver nuevamente por la pantalla de eltrece el icónico programa 100 argentinos dicen, con la flamante nueva conducción de José María Listorti.

Este formato fue popularizado en nuestro país en 2020 por Darío Barassi (actual conductor de Ahora caigo), cuando se transmitía por el mismo canal.

En una charla distendida con Ciudad, el destacado conductor, humorista y actor abordó varios temas de su profesión e hizo foco en cómo será esta nueva temporada del reconocido programa bajo su liderazgo.

Por: Estefania Lisi

JOSÉ MARÍA LISTORTI, EN UNA CHARLA ÍNTIMA CON CIUDAD SOBRE SU DEBUT COMO CONDUCTOR DE 100 ARGENTINOS DICEN

- Bueno, José María, debutás con 100 argentinos dicen. ¿Cómo te sentís reemplazando a Darío Barassi en este nuevo proyecto?

JML- Sí, en realidad no hay reemplazo, viste cómo es. Los conductores van pasando en los formatos. Está el ejemplo del Pollo (Álvarez) cuando asumió en Nosotros a la mañana, que lo hacía (Fabián) Doman.

No es que fue un reemplazo, es un programa distinto con su estilo y acá pasa lo mismo. Aparte, Darío hace como dos años que no lo hace.

Incluso, bueno, yo porque las redes me ponían “le robaste el laburo a Darío Barassi”. No, ya tiene trabajo, él no puede hacer un nuevo programa. Él sigue con Ahora Caigo y yo hago 100 argentinos dicen.

- ¿Cómo definirías entonces esta nueva era del programa con tu conducción?

JML- La verdad es que el programa anda solo. El programa es un formato que funciona hace no sé cuántos años en la televisión mundial.

De hecho, si yo cuando viajo y a lo mejor estoy en México, hago zapping y está 100 mexicanos dicen, lo dejo.

Me acuerdo que en Miami está 100 latinos dicen y que lo miraba también. Sin saber yo que el día de mañana lo iba a conducir, esperando antes que lo conduzca Barassi.

Y la verdad que es un formato que siempre me gustó. Me entretiene porque tiene la particularidad de que no tenés que saber la respuesta. No es una realidad que preguntás en qué año, no es de conocimiento.

- Claro, es más de creatividad...

JML- Es más de creatividad y de pensar lo que piensan los argentinos. Entonces está bueno porque, de hecho, el leit motive es que no hay respuestas correctas e incorrectas, sino las más populares.

Por: Estefania Lisi

Y eso está bueno porque podés jugar. Aunque no tengas conocimiento, podés jugar. De hecho, con mi hijo, de 8 años, 9 años, cuando lo veíamos, jugaba y decía “va a decir tal cosa, va a decir tal otra”.

Y es divertido. Si era con preguntas de conocimiento, quedaba pagando.

Así que eso es lo que tiene bueno este programa.

- ¿Cómo te ves en la interacción con los participantes?

JML- Bueno, ya lo grabamos. Grabamos un par de programas y es muy divertido todo lo que pasa. Dicen respuestas que son, “¿pero cómo se le ocurrió esto?” Que voy a decir “jamás se me hubiese ocurrido decir esto”.

Y entonces es muy divertido porque miro a cámara, se ríen todos, se ríen también los compañeros gastan al que dijo cualquier cosa.

La interacción es divertida. Pero creo que también es el secreto del programa. Esta cosa de, yo pienso una cosa y el otro piensa una cosa totalmente distinta.

Por: Estefania Lisi

Me parece que eso es lo más divertido. Eso está bueno. Porque, repito, como no hay respuestas correctas e incorrectas, cualquier respuesta puede ser.

- Tal cual. Bueno, y vos sos actor. El año pasado estuviste en Matilda, que nos contabas que hiciste una audición para eso, te preparaste. Tu perfil de conductor, de actor y de humorista, ¿se pueden unir en este nuevo proyecto?

JML- Es que hay que unirlo. De hecho, volviendo a referencia de Barassi, porque también es actor, hizo más películas que conducción. Y cuando conduce, pone toda su impronta.

A mí me pasa lo mismo, con la diferencia de que yo muy pocas veces tuve un libreto.

Yo siempre improvisé en las cámaras ocultas, en los sketches, en todo.

Entonces, es como que estoy acostumbrado a la improvisación. Las conducciones que hice de Este es el show también tenían mucha improvisación.

Cuando vas a otros países, o cuando vinieron de otros países para ver cómo hacíamos los programas, se sorprendían que no teníamos el teleprompter, que no teníamos el “hola, qué tal, bienvenidos”, así.

En Argentina dicen “bienvenidos, este es el show...”. No teníamos la rutina como en otros países. Y eso es producto de que trabajamos así también nosotros.

José María Listorti encarnó al papá de Matilda en "Matilda, el musical" (Foto: Instagram/soylistortiok)

Yo en lo personal siempre improvisé. He llegado a programas donde no llegaba a leer la rutina por x motivo, porque llegué tarde y salía al aire, o por lo que sea. Y no se notaba, porque son muchos años de improvisar.

Entonces, volviendo a la pregunta, esto de poder interactuar me permite improvisar y el tema de la actuación es más fácil.

“Esto de poder interactuar me permite improvisar y el tema de la actuación es más fácil”.

Siempre hay que poner la conducción. Y cuando hice Matilda también ponía conducción. Porque en un momento tenía que hablar con el público, entonces ahí también tenía una cosa de conductor. O sea, todo se retroalimenta.

- ¿Te gustaría retomar en algún momento a tus personajes icónicos de Showmatch, como, no sé, Navajo?

JML- Lo hago en las redes. No sé si la tele hoy tiene ganas de ver eso. Me parece que la gente tiene que ver otra cosa en la tele. Creo que hay que quedarse con ese recuerdo.

Es como cuando vos te vas de la casa de tus viejos y cuando querés volver, volvés y la encontrás chica.

- Claro, como nostálgico...

JML- Me parece que ya pasó. Es una etapa hermosa que la vamos a recordar toda la vida y la recuerdo con un cariño terrible. Y de hecho, en redes pongo algún video de vez en cuando y se hacen virales videos que yo ni me acuerdo.

El otro día me pasaron un sketch de Padre Carajo que hacíamos. O cuando hacíamos la sátira de Valientes.

Yo no sé si hoy en día la tele argentina quiere ver eso. Me parece más para las redes.

Pero lo pongo en la conducción. Vas a ver que hay muchas cosas de las que los participantes me hacen retomar. Como el “es mágico”. Pasa y es divertido.

“Vas a ver que hay muchas cosas de las que los participantes me hacen retomar. Como el ‘es mágico’. Pasa y es divertido”.

- Entonces nos podemos esperar algo de eso...

JML- Sí, me encanta que pase. O sea, yo reniego. Y otra vez “es mágico”. Me divierte.

Yo siempre digo “es mágico” desde el año 1999 o 2000. Dije eso y pasaron 24 años. La gente me lo sigue repitiendo.

Y eso surgió de una improvisación. Así es como los poemas del amor. Le divierte mucho la gente y me lo dice por la calle. Me lo dice por las redes.

José María Listorti. (Foto: TN Videolab/ Lele Heredia)

Entonces, obviamente que al aire de 100 argentinos dicen va a pasar.

- ¿Y te gustaría volver a actuar en televisión?

JML- Sí, obvio. De hecho, ahora los fines de semana hago teatro con Seba Almada y Pachu Peña. Hacemos un espectáculo que se llama Tertawa y ahora vamos a Paraguay y Uruguay.

Y vamos a estar en el interior del país: Mendoza y San Juan. Es un espectáculo de humor que hicimos el año pasado. que es divertidísimo.

No pensamos que iba a tener el éxito que tuvo. En todos los lugares que fuimos, agotamos. Y por eso decidimos hacerlo este año de nuevo.

A partir de agosto los jueves a las 20 vamos a estar en el Paseo de la Plaza. Para que los que viven acá en Buenos Aires puedan verlo. Es un show de humor, divertidísimo en serio. Ahí mezclamos la nostalgia de Videomatch con los personajes. Y actualizado con el humor de ahora.

Y salió un espectáculo redondo. Una hora y media donde la gente no para de reírse.

- ¿Volverías a hacer comedia musical?

JML- Obvio, pero estoy fascinado. Ayer hablé con el director, Marcelo Caballero. Le mandé un mensaje.

Le digo “Marce, ¿cuándo nos juntamos?” Porque tenemos algunas cosas para hacer año que viene. Tengo muchas ganas.

Este año no, porque ya tenían armado School of Rock, que lo va a hacer Rada. Y Legalmente Rubia, que lo está haciendo Laurita (Fernández). La fui a ver, está genial.

Trataron de ponerme en algún personaje, pero no entraba.

Igual difícil. Difícil superar el del año pasado. Porque fue increíble. Fue lindo.

José María Listorti / Fuente: eltrece

Matilda fue una locura. Fue un suceso. Aparte, fue una locura de espectadores en dos meses, impresionante. El Teatro Rex lleno todas las funciones. Vacaciones de invierno, doble función de lunes a lunes. Fue una experiencia inolvidable.

Y a mí como actor me hizo crecer un montón. Conocí un terreno que no había pisado nunca, el de la comida musical. Eso me parecía imposible. Yo cuando iba a Nueva York y veía las comedias musicales decía “es imposible”.

“Matilda fue una locura. El Teatro Rex lleno todas las funciones. Fue una experiencia inolvidable. Y a mí como actor me hizo crecer un montón. Conocí un terreno que no había pisado nunca”.

Y de hecho, cuando me llamaron dije “¿qué es esto? ¿Qué se me tocó en el teléfono?

Hice el casting. Y parece que lo hice bien. Y terminé haciéndolo.

- Además le pusiste mucho de vos al personaje.

JML- Incluso era una discusión con el director, un debate. Porque él me decía “acá al final decí un latiguillo tuyo. Decí ‘es mágico’”.

“¿Te parece?”, le dije. Y me dice, “sí, dejalo como último bocadillo”. “Si hacés esto, la gente te va a aplaudir”.

Y dicho y hecho, lo decía y siempre venía un aplauso. Y yo lo sentía, y él me lo dijo también, como un reconocimiento, ¿no?

O sea, te hice un personaje que nada se parecía a lo que hice, pero al final te pongo el famoso latiguillo. Te doy el gusto. Pero lo dijo el director, ¿eh? Yo no, pero es más: yo no lo quería hacer y me dijo “hacé, hacé”.

- Bueno, y volviendo a 100 argentinos dicen, además de tu conducción ¿qué es lo que considerás que esta nueva temporada va a traer de las otras ediciones para que sea lo que elija la gente a la tarde?

JML- La gente lo va a elegir porque, te repito, es un formato récord en el mundo, años y años haciéndolo.

Es un formato divertido, entretenido, para el cual no tenés que tener conocimiento. Me parece que es el horario ideal mientras estás tomando unos mates, mientras estás merendando, mientras los chicos están haciendo la tarea o lo que sea.

Tener de fondo 100 argentinos dicen me parece que es genial. Como que podés sentirte parte a pesar de que no estés adentro del programa.

“El formato de 100 argentinos dicen es ideal para compartir”.

Respondés con tus amigos. A mí me gustan más ese tipo de programas. Acá lo bueno es que vos jugás de tu casa con las respuestas.

Este formato es ideal para compartir.

Cámara y edición Fernando Halperín

