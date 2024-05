Las redes sociales subieron a Lourdes Sánchez al podio de las conversaciones, luego de que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, la nombrara directora del Teatro Oficial Juan de Vera, y la bailarina respondió a las críticas en diálogo con Ciudad.

“Hoy lo hizo oficial, era algo que se venía hablando porque había una propuesta. Hoy tuve una reunión con el gobernador, le llevé mi proyecto y ya está”, arrancó la pareja de Pablo Chato Prada.

“Fuimos recorrer el teatro, que está en refacción y le queda un año todavía hasta terminarse la obra, pero ya arrancaría mi gestión”, precisó.

“Fuimos recorrer el teatro, que está en refacción y le queda un año todavía hasta terminarse la obra, pero ya arrancaría mi gestión”.

Entonces, soltó carcajadas: “Me imagino que hay revuelo en X. Yo no tengo la aplicación así que no lo puedo ver”.

“A los que me acusan de no estar preparada les digo que siempre está el prejuicio. Yo estoy muy segura, sino no aceptaría semejante responsabilidad”, continuó.

“A los que me acusan de no estar preparada les digo que siempre está el prejuicio. Yo estoy muy segura, sino no aceptaría semejante responsabilidad”.

“Sé que lo puedo hacer. Yo me formé en ese teatro. Bailé mucho, estudié en ese teatro, lo conozco a la perfección y lo vi en su mayor esplendor. Un poco se apagó ese brillo y tengo ganas de devolverle el brillo en mi gestión. Con actividad cultural para llevarlo a lo más alto y ponerlo como un referente nacional y mundial”.

“Estoy muy agradecida que el gobernador haya pensado en mí, que una mujer pueda ocupar ese lugar. Me encanta que se derriben los prejuicios hacia nosotras”.

“Mi proyecto es revitalizar el teatro, la cultura, que sea un teatro para todas las generaciones, que tenga mucha actividad y todas las semanas se puedan presentar obras, recitales, charlas, seminarios, talleres. Entre muchas cosas más, por supuesto”.

En cuanto a la remuneración, Lourdes aclaró: “No se habló de plata, pero ningún trabajo es Ad Honorem”

Noticia en desarrollo.