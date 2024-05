Ángela Leiva es una de las cantantes de cumbia más importantes y exitosas del país, con 15 años de carrera en la música que celebrará próximamente con una gira nacional.

Ángela no solo se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera como cantante, sino que también se afianza cada vez más como actriz y con una proyección internacional.

En este contexto, hace un tiempo se conoció que formará parte del musical School of Rock, protagonizado por Soy Rada Aristarán, un desafío para la artista que siempre se orientó al ritmo de la cumbia.

Por: Estefania Lisi

En una charla distendida con Ciudad, Ángela abrió su corazón y profundizó sobre sus miedos y aspiraciones, previo al estreno de la obra que será el 20 de junio en el Teatro Gran Rex.

- Bienvenida a School of Rock. ¿Cómo te sentís con este cambio, en este nuevo rubro?

AL - Un nuevo capítulo en mi vida. Me encanta. Siempre, creo que siempre he tratado de derribar los miedos y los prejuicios y meterme en cosas nuevas. Me gusta explorar.

Y también me gusta conocerme, hasta dónde doy. School llegó en un momento de mi vida donde yo tenía muchas ganas de hacer comedia musical, teatro musical.

Y encima School of Rock. O sea, no es cualquier obra, chicos.

Entonces, como que estoy en una nube todavía de emoción, de sentirme como orgullosa de mí. Por el laburo y también por el desafío que es.

Ángela Leiva se suma al musical de "School of Rock" (Foto: Soy Prensa)

Así que estoy muy feliz y contenta con el elencazo. Los niños, que son todo lo que está bien.

- ¿Y cómo te llevás con el rock? Este nuevo ritmo que entra a tu vida, ¿cómo te atraviesa?

AL - Me atraviesa porque me gusta la música. O sea, a mí me gusta la música en general. Conozco un poquito de todo. Y no me asustó para nada la palabra rock en ningún momento.

“No me asustó para nada la palabra rock, en ningún momento”

Pero también mi personaje es como un poco más clásica, ella. Me ayudó mucho, aunque después se van a sorprender, pero es muy formal, muy recta, Rosalie.

Así que ella viene a luchar un poco contra el rock, pero después pasan cosas.

- ¿Y cómo te convocaron? ¿Hiciste un casting? ¿Cómo te sentiste haciendo esto?

AL - Mirá, me convocaron el año pasado. La verdad es que tenía mucho miedo, porque así como tenía ganas de hacer algo musical, también me dio “cuiqui”, básicamente.

Y después dije, bueno, lo hago. Respiré profundo. Dije: “me sumerjo en algo nuevo”.

Ángela Leiva maravilla con su voz.

Y acá estoy, hice una audición. Nunca transpiré tanto en mi vida de los nervios que tenía. Me transpiré al cuero cabelludo. O sea, cosas que nunca me pasan en mi cuerpo, me pasaron ese día.

“Hice una audición. Nunca transpiré tanto en mi vida de los nervios que tenía. Me transpiré al cuero cabelludo. O sea, cosas que nunca me pasan en mi cuerpo, me pasaron ese día”.

Tener a dos, tres personas que son súper importantes para tomar una decisión es mucho más intimidante que tener, no sé, todo el relleno, ¿me entendés? Porque ahí decís: “soy una más del montón”. O sea, estás haciendo una audición, la tenés que hacer bien, si no, a casa.

Por suerte estoy acá. Me aprobaron, así que realmente es un desafío y que lo voy a defender a capa y espada.

Y esta Rosalie va a ser inolvidable. Tanto para mí como para la gente, eso espero.

- ¿Y cómo te llevas con el elenco? ¿Los conocías?

AL - Sí, obvio. Bueno, solo lo conocía a Tripa (Germán Tripel). Acá conocí a Rada y a Sofi (Pachano). Y son lo más.

Con Rada ya tuve algunos ensayos y es un amor. Aparte me hace reír, ¡con eso es suficiente!

Ángela Leiva se suma al elenco del musical “School of Rock” (Foto: Soy Prensa)

- ¿Cuál sería el motivo para venir a ver School of Rock? ¿Por qué no se lo pueden perder por nada del mundo?

AL - Si hay algo que a mí me gusta es que la gente tenga planes familiares para hacer. Yo con mi público, sobre mi show digo lo mismo, ¿no?

Tengo esa oportunidad de tener ese público familiar. Y me parece que School es eso.

Los chicos que participan en este show, esa es la razón para venir. Miren lo que hacen estos chicos, porque está buenísimo como inspiración también.

Y se van a reír, van a cantar, van a llorar, todo va a pasar acá.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.