Zaira Nara reveló si practicaría el poliamor en pleno romance con el polista Facundo Pieres: "Ni loca"

Recién llegada de Estados Unidos, tras unos días de amor con el polista Facundo Pieres, Zaira Nara habló con Socios del Espectáculo sobre su estado sentimental y les puso el pecho a picantes preguntas, vinculadas al casamiento, la fidelidad y el poliamor.

"¿Cuándo se va a casar Zaira?", le preguntó el notero de eltrece. Y la modelo y conductora fue contundente en su respuesta: "Quizás nunca".

Acto seguido, Nara amplió: "Hoy no sé, si tengo ese amor, si me casaría. Hay algo que se pierde dándole la obligación a la relación de amarse para toda la vida. Es más divertido y tiene más realidad cuando te tenés que elegir todos los días, y no porque firmaste un papel ante un juez, que dijo que te tenés que elegir para toda la vida".

Directo, el notero retrucó: "Poliamor, ¿sí o no?". Y la modelo y conductora dijo con énfasis: "¡Ni loca!".

"¿Sos una chica fiel?", repreguntó el cronista de Socios del Espectáculo. Y Zaira Nara asintió: "Sí".

ZAIRA NARA EXPLICÓ POR QUÉ NO HABLA PÚBLICAMENTE DE SU NOVIAZGO CON PIERES

A fines de diciembre, Zaira Nara viajó a Punta del Este y, desde el país vecino, llegaron las primeras fotos que confirmaron su romance con Facundo Pieres. Sin embargo, la modelo y conductora prefiere no hablar públicamente de la relación.

"¿Por qué no se blanquea la relación? Ya se los vio juntos…", le preguntaron a la hermana de Wanda Nara.

"A los únicos que les rindo cuenta son a mis hijos, a la AFIP, porque soy una persona muy prolija, y te diría que a nadie más... Me encanta el amor, pero también me encanta cuidar mi vida personal", contestó Zaira, concluyente.