Zaira Nara reveló cómo hace para dividir su tiempo entre la crianza de sus hijos y sus proyectos laborales: "Aprovecho al máximo las horas que están en el colegio"

Además de compartir postales de sus viajes, su día a día con sus pequeños Malaika y Viggo –frutos de su relación con Jakob Von Plessen- Zaira Nara responde las consultas que le hacen llegar sus seguidores. Y esta no fue la excepción.

Sin esquivar las consultas sobre su rutina, un usuario quiso ahondar más en la intimidad de la hermana de Wanda Nara: “¿Cómo hacés para ser mamá y trabajar las 24 horas de los 7 días de la semana?”, fue la pregunta que apareció en Instagram Stories.

Fue entonces que Zaira fue contundente con su respuesta: “Aprovecho al máximo las horas que están en el colegio”, respondió. Y cerró: “Mi equipo me banca y sabe que todo es hasta el horario escolar. Y obvio, mamá + trabajo, por ahora no hay tiempo para nada más”.

Foto: Captura de Instagram Stories

Más sobre este tema La desopilante cara de Wanda Nara en pleno vivo de Zaira cuando le preguntaron por China Suárez: "¿Era amiga?"

LA PALABRA DE PAULA CHAVES SOBRE LA POSIBILIDAD DE REARMAR SU AMISTAD CON ZAIRA NARA

Ante la consulta sobre si fueron hablados los problemas que surgieron entre ellas, la presentadora (que se prepara para debutar con Pasaplatos Famosos por eltrece) abrió su corazón y dejó en claro que este chispazo nació antes de empezar a salir con Pieres: “Sí, fue mucho tiempo el que hablamos. Hubo muchas idas y venidas. Esto venía ya desde hace un tiempo”.

Por otro lado, Paula no supo contestar si existe la posibilidad de rearmar esta amistad: “No sabría decírtelo. Yo soy muy sincera con las cosas que me pasan y no me interesa tampoco decir ‘está todo bien, no pasa nada’ y sonreír porque soy auténtica y se me nota cuando algo me pone mal o me duele. La verdad no sé qué va a pasar”.

“Nos conocemos hace un montón de tiempo, pero así como se rompen las relaciones, o tienen impasses, o tiempos, creo que la amistad es lo mismo y es la vida. Veremos. No puedo decirte que esto es determinante o que no lo es. No sé, es raro. Lo único que tengo para decir es que para mí es una situación dolorosa, que me hizo mal y que siento que no es lindo. Desde el año pasado nos distanciamos”, cerró la esposa de Pedro, muy triste.