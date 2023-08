En una nota con Noche al Dente, el ciclo de Fernando Dente, estuvo como invitada Zaira Nara donde habló de su vida y recordó polémicos momentos como su tweet anunciando que no se casaba con su expareja, Diego Forlán. Alli contó que muy pocos la conocen enojada y sorprendió contando la actitud que toma en alguna pelea mediática.

“Yo soy más brava que Wanda. Solo sale mi carácter con dos personas que son mi mamá y mi hermana. Nadie más conoce ese carácter de leonina que me saca”, reveló la hermana de Wanda Nara.

“Hay amigas, como Luli Fernández, que me dicen ‘respondé, tenés sangre de pato’. Soy muy polite”, admitió y reconoció que se olvida de aquellos que hablaron mal de ella.

ZAIRA NARA REVELÓ LA ACTITUD QUE TOMA EN SUS PELEAS MEDIÁTICAS

"¿Qué te enoja?", indagó el animador del ciclo. “No me enojo. Me duele, pero me pega más por el bajón", aseveró la modelo, recién separada de Facundo Pieres.

"Me podés hacer algo hoy que yo mañana me lo olvido. Y me olvido literal, me ha pasado de saludar gente que…”, contó, tentada de risa mientras bromeaba con que le faltaba "la pastillita" para la memoria.

“Me olvido. Me parece que las cosas van por otro lado”, concluyó.