Zaira Nara se mostró divertida con Laurita Fernández en medio de rumores de crisis con Jakob Von Plessen

El escándalo de Wanda Nara con China Suárez por el coqueteo virtual de la actriz con su marido, Mauro Icardi, también habría afectado a la relación de Zaira Nara con Jakob Von Plessen, su pareja y papá de sus dos hijos.

Luego de que Evelyn von Brocke revelara en Intrusos (América) que él estaría cansado la defensa de la conductora a su hermana por el escándalo con China, Zaira se mostró divertida con Laurita Fernández.

Abrazada, a pura risa y junto a emojis de corazones, así se la vio a Zaira junto a Laurita que, cabe recortar, es la novia de Nicolás Cabré, quien tiene una hija, Rufina, con China.

ZAIRA NARA HABLÓ DE CHINA SUÁREZ TRAS EL ESCÁNDALO

Aunque Zaira no se refirió a su supuesta crisis de pareja con el papá de sus hijos, sí habló de Eugenia y remarcó que de la actriz, quien era su amiga, no sabe qué pensar: "Yo de ella no sé qué pensar", afirmó en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

En este contexto, Amalia Granata reveló que Jakob habría sido cómplice de la supuesta infidelidad de Mauro a Wanda con China.