Yanina Screpante cruzó a Yanina Latorre en vivo por reírse del reclamo a Pocho Lavezzi: "Siempre decís pavadas"

Por más que Yanina Latorre estaba de acuerdo con el planteo de fondo que hacía Yanina Screpante, respecto de que el Pocho Lavezzi debería compensarla económicamente por los ocho años de relación, la exmodelo cruzó a la panelista: "Me molesta escuchar que decís pavadas".

Sobre el final del programa y luego de haberla escuchado, Latorre fue contundente con Screpante: "Yo te entiendo. Todas las mujeres acompañamos a nuestros maridos, o nos acompañan ellos. No por eso te deben algo. Porque parece que quisieras cobrar honorarios por acompañarlo a comprar un campo. A vos te corresponde (la compensación económica) porque fuiste su mujer".

Ahí, Screpante quiso continuar, pero Latorre insistió: "Decís incoherencias y me dan ganas de interrumpirte. ¡Decís que inventaste la marca Pocho Lavezzi! Es como que alguien diga que inventó la marca Maradona".

Yanina Screpante le pasó viejas facturas a Yanina Latorre

En un momento de la pelea, Screpante se fastidió con Latorre: "Vos decís pavadas, Yani. Cuando trabajaba en Incorrectas me pedías que te defendiese de Ulises Jaitt".

"Ahí viene la parte de la mafia. Ahora entiendo al Pocho. La amenaza. Dale, empezá. No se puede hablar con vos sino amenazás. A mí no me amenaces. Siempre terminás amenazando al otro cuando no tenés razón. Sos infumable. Tienen razón el Pocho y Mariana Gallego, su abogada. Extorsionás a la abogada, me extorsionás a mí, al Pocho. No se puede hablar con vos sin extorsión".

Discusión que terminó cuando Yanina Screpante, tras rechazar las acusaciones, convenció a Ángel de Brito para que le apagara el micrófono a Yanina Latorre.