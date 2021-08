Yanina Latorre reveló que tiene que someterse a una cirugía: "Tengo principio de cataratas y me tienen que operar"

Yanina Latorre confesó que tiene problemas en la vista y que le diagnosticaron astigmatismo, presbicia, hipermetropía y principios de cataratas. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista reveló que la operarán el próximo 14 de septiembre y contó que se dio cuenta porque no veía el plato de comida.

“¿Te estás quedando ciega, es cierto eso? Lo escuche en la radio”, le consultó Ángel de Brito en la emisión matutina de eltrece y la angelita respondió: “No me estoy quedando ciega pero es verdad, veo cada vez menos, tengo principio de cataratas. El 14 de septiembre me opero, me ponen una lente intraocular”.

Luego, Yanina relató cómo está pasando este momento: “Estoy muy incómoda, me cuesta manejar, ya no es solo leer, son los dos ojos. Yo creí era que presbicia lo mío por la edad, tengo 52 años. Ayer me encontraron astigmatismo, presbicia, hipermetropía y principios de cataratas. Me di cuenta cuando no veía el plato de comida”.