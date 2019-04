Yanina Latorre reveló por qué se ausentó de LAM: "Me dio mal una mamografía y me operé de microcalcificaciones"

La semana pasada Yanina Latorre se ausentó varios días de Los Ángeles de la Mañana y el lunes la panelista contó que se debió a un problema de salud: debió ser intervenida quirúrgicamente luego de realizarse una mamografía, cuyo resultado fue negativo.

Sobre el final de la emisión, Yanina contó los detalles: “Me hice una operación programada. Hay que hacerse los controles ginecológicos. Yo me hice una mamografía que no me salió bien en la lola izquierda. A partir de ahí, fui a una mamografía magnificada y me salió que tengo unas microcalcificaciones. Eso todavía no es tumor, ni bulto, ni nada. Es una cosa muy pequeña que sale”.

Como la imagen no era linda porque hay microcalcificaciones buenas y otras malas, y estas son dudosas, me las sacaron. El proceso es así: si da mal la mamografía magnificada, te mandan a punción. Yo no me pude punzar porque tengo prótesis y como no tengo nada de grasa ni glándula mamaria, no me entraba la aguja de la punción. Sino con eso se solucionaba”.

“Me operé el miércoles pasado. Estoy bien. Se me pasó el dolor pero estoy muy caída. Tiene que ver con el estrés y los miedos porque esto fue una biopsia y estamos esperando ver si el resultado es maligno o benigno. Va a salir todo bien, pero hasta que no ves el papelito...estás esperando”, abrió su corazón Yanina.

Latorre reiteró la importancia de realizarse los controles ginecológicos: “Todo esto me pasó con un control habitual que me hice en febrero cuando volví de las vacaciones. Tengo 50 años, hay que hacerse una vez al año los controles y ahora seguramente tendré que hacérmelos más seguido. En el caso de que sea malo, lo agarré súper a tiempo y ya no lo tengo en el cuerpo”, cerró.