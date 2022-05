Cuáles fueron los motivos de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Luego de que se confirmara que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés le pusieron punto final a su historia de 9 años de amor –del que nació Lorenzo- Yanina Latorre dio detalles de los motivos que habría desencadenado esta ruptura.

“Guillermina y Marcelo venían mal, tenían una crisis profunda. Todo empezó después de sus vacaciones familiares en Punta del Este donde tuvieron diferencias en la convivencia”, comenzó diciendo la panelista de LAM.

“El tema es que Guillermina tiene a sus hijos Helena, Paloma y Dante (frutos de su relación anterior con Sebastián Ortega) y Tinelli tiene a los suyos (Candelaria y Micaela, con Soledad Aquino; y Francisco y Juanita, a quienes tuvo con Paula Robles), y todos tienen como unas maneras diferentes de vivir”, agregó.

Y continuó: “Cuando estaban en Punta del Este fue rara la convivencia y después Marcelo se fue con sus hijos a México y también se fue con los mayores a Europa; y eso no le habría gustado tanto a Guillermina”.

“Ahí no estaban separados, pero estaba todo difícil. Me dicen que la decisión es de Guillermina y que Tinelli no estaba tan convencido con la decisión. Por ahora, es una separación. A ella no le gustó que no vaya al viaje con los hijos de Marcelo”, cerró Yanina, contundente.