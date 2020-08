Yanina Latorre reveló un chimento explosivo sobre Agustina Agazzani: "Se levantó a un conocido de Martín Baclini por venganza"

Instalada como una de las figuras más prometedoras del Cantando 2020, a Agustina Agazzani le está pesando convertirse en famosa y poco a poco se conocen más detalles sobre su vida privada. Esta vez fue Yanina Latorre quien hizo un relato pormenorizado de los supuestos romances y caprichos que la modelo habría tenido en los últimos tiempos, con el detalle de una curiosa venganza contra Martín Baclini.

Con mucha ironía, Yanina comenzó con datos del inicio del noviazgo con el ex de Cinthia Fernández: “Agustina le llorisqueó a Baclini que no tenía para moverse, él le prestó un Smart negro. Otro va día fueron al cajero, metió la tarjetita de débito y el cajero automático le tragó, le chupó la tarjetita y como la pobre piba no tenía para pagar el alquiler, Baclini puso la plata. A los 20 días o un mes, ella le hizo una lloradita de que estaba sin laburo por la pandemia, y Martín le volvió a pagar 30.000 pesos de alquiler (por los dos meses)”, disparó en LAM.

Y continuó: “Ella se borró, cortaron, se dejaron y ella nunca tuvo la voluntad… Y se quedó con las 30 lucas y el auto. ¿Y el seguro y la patente? La pagaba Baclini, saben que a él le encanta pagar. El tema es que él mandó a un amigo a que le pidiera el auto y ella se lo devolvió; se lo mandó a Rosario”. Llegado este punto, Yaninia disparó: “No tenés que negar, Agustinita, porque me entero con pruebas y quedás mal, chula.

Entonces, develó una trama desconocida de affaires encadenados de la cordobesa: “Resulta que cuando se peleó con Balcini, que él la dejó porque no le gustó el manoseo… Ella, que dice que no es mediática tiró unas stories, que dice que es de Escorpio y que se venga…¿Y qué hizo? Se levantó a un conocido, no amigo, pero del círculo íntimo de Baclini, y empezó a salir en ese momento con un empresario gastronómico”.

Picante, Yanina enumeró las parejas recientes de Agazzani: “Le dio a Baclini, le dio a Tomy Caruso, que tiene tres restaurantes. Y cuando Agustina empezó a darle a Tomy por venganza a Baclini, le apareció el vecino Agustín Bernasconi, con el que es más fácil romper la cuarentena, dejó a Tomy Caruso y ahora está de nuevo con Bernasconi”.

En ese momento, Andrea Taboada acotó: “Tomy Caruso llamó a Martín Baclini y le dijo ‘che, me está buscando Agustina. ¿Qué hago?’. Y Baclini le dijo que hiciera lo que quisiera. Menos con Cinthia...”. ¿Qué responderá Agustina Agazzani a todo esto que contó Yanina Latorre?