Yanina Latorre quebró en llanto en la despedida de LAM: "Estuvieron en la peor crisis de mi matrimonio"

Yanina Latorre rompió en llanto en su despedida de LAM, tras ver un video en el que se repasó sus años como "angelita", faltando pocos días para que el programa que conduce Ángel de Brito llegue definitivamente a su final.

"No puedo hablar", dijo la panelista, sin contener las lágrimas. Sorprendido al ver a Yanina sin palabras, Ángel le preguntó: "¿Qué es lo que te emociona?".

Secándose el llanto con una servilleta, Latorre respiró y tomó la palabra: "El laburo, esto (estar con el equipo). Porque acá trabajamos, pero nos divertimos. Vos me emocionás. Sos un reventado, pero te amo. Sos como un hermano para mí. Aprendí todo con vos. Pude sacar lo mejor de mí. Hay pocos tipos tan generosos como vos. LAM sos vos y yo soy gracias a vos".

Reviviendo mentalmente todo lo que vivió mientras trabajaba en LAM, Yanina Latorre puntualizó en un doloroso momento de su vida, cuando Diego Latorre tuvo un encuentro con Natacha Jaitt, en 2017, y su relación de pareja fue puesta en jaque.

"Acá tuve la peor crisis de mi matrimonio. Me contuvieron, me ayudaron. Cuando me pasó eso, Andrea era como una hermana, estábamos todo el tiempo juntas. Porque acá se comparte todo. Se disfruta. Hay mucho laburo", afirmó la panelista.

Luego, Yanina continuó sobre su labor como panelista, junto a Mariana Brey, Andrea Taboada y Cinthia Fernández, entre otras "angelitas" de turno: "Parece que estamos locas, pero no estamos locas. Te hacemos enojar porque interrumpimos, pero creo que es la ansiedad por participar".

LA CONCLUSIÓN DE YANINA LATORRE SOBRE EL FINAL DE LAM

"Creo que no pasó esto con ningún otro programa, lo que pasa con LAM. LAM es como una marca registrada. Hay 'angelitas'", reflexionó Yanina.

Y agregó: "Creo que todo el mundo quiso ser 'angelita'. Yo considero que ser 'angelita' es ser algo. Es como una marca y no puedo creer que se termine. Fueron seis años de mucho trabajo... Acá pasé de todo".