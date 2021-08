Yanina Latorre, picantísima al ver la foto de la mujer de Alberto Fernández que encendió la versión de embarazo: "Es patético que haga esto"

Yanina Latorre opinó durísimo de la foto de Fabiola Yañez, la esposa del Presidente de la Nación Alberto Fernández, agarrándose la pancita, que potenció la versión de embarazo.

La imagen de la Primera Dama salió a la luz luego de la polémica por el festejo de cumpleaños, en julio de 2020, cuando regía la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.

"Es muy patético que haga esto después de la foto del cumpleaños. Claramente lo quieren tapar, pero no lo van a tapar", comenzó diciendo la panelista de LAM, indignada por las visitas a la Quinta de Olivos y por la celebración de Yañez.

Sin disimular su bronca, Yanina Latorre agregó: "Divino, que lo pase bomba con el bebé, lo amamos. Que le ponga Albertita, Albertito. Pero me importa tres pitos que esté embarazada. Es un horror. Esta foto, agarrándose la panza, me parece un horror".

Cerrando su contundente análisis, la panelista apuntó: "¿No es espantoso especular con esto, cuando venía mudita? Con esto no van a tapar nada, porque lo que hicieron es un delito".

Firme descargo de Ángel de Brito tras el polémico festejo de cumpleaños de la esposa del Presidente en pandemia

Ángel de Brito repudió con bronca y sin vueltas la foto que salió a la luz del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yanez, en julio del 2020 cuando regía la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.

"Acá estamos en una pandemia, todos creíamos que teníamos que cumplir con esas condiciones. El tema es que ellos no la cumplieron. Se cag... en los 110 mil muertos y en todas las familias", expresó el conductor de LAM, la semana pasada.

"Uno ve esta foto y es un cumpleaños normal, fuera de la pandemia. No hay ni barbijo, ni distancia. Si ustedes leen el DNU que publicaron, en ese momento, no se cumple nada. No hay distancia, no hay barbijo, hay más de diez personas. No se podía ni 10 personas. No se cumple ni siquiera lo mínimo", agregó De Brito.

Enojado y con firmeza, el conductor de LAM concluyó su descargo: "Es un delito y cabe una demanda penal. De eso se encargará quién se tenga que encargar. Pero lo que se ve en esta foto es la impunidad de ese momento y cómo nos tomaron el pelo todo el tiempo, no solo ese día de cumpleaños, durante toda la pandemia".