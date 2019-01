Uno de los aspectos que definen a Yanina Latorre (49) es su falta de filtros a la hora de decir lo que piensa, incluso cuando le toca dar su opinión respecto de sus más cercanos compañeros de trabajo. Es que en medio de sus vacaciones en Punta del Este, la panelista de Los Ángeles de la Mañana apeló a su honestidad brutal cuando Ángel de Brito le preguntó por Mery del Cerro (33).

Ante la consulta sobre Mery, que ocupa su lugar en Polino Auténtico (sábados de 12 a 14 por radio Mitre), Yanina afirmó. "Sé que María del Cerro me está reemplazando los sábados en enero". Acto seguido, De Brito indagó: “¿Te gusta?”. Ahí, la esposa de Diego Latorre (49) frunció el seño y sinceró: “No”.

Asombrado, el conductor le pidió que explicara por qué no le gustaba Del Cerro como cómplice de Polino en el éter, replicando la dupla que hacían en Los Especialistas del Show, donde además ella era panelista, y Yanina dijo: “Porque me parece que no está a mi altura, pero todo bien. Me parece amorosa”.

Entre risas, Yanina Latorre concluyó: “Tampoco está a la altura de Amalia Granata. Amalia es política. Ja, ja. A ver, lo que la gente no entiende es que alguien me puede caer bien, y parecer divina, pero no que me pueda reemplazar. Qué se yo. Si me preguntan digo la verdad". Cuando Karina Iavícoli le recordó que Del Cerro es conductora, Yanina enumeró las razones por las cuales Mery no satisface sus expectativas: "Ella no habla como yo, no opina como yo, no tiene información, es miedosa, no se anima a criticar a alguien ni a decir lo que piensa”.

Al final, Yanina Latorre remató: “Soy irremplazable, me creo la mejor, chicas, entonces nadie está a mi altura”