Yanina Latorre opinó sobre la actitud de Jorge Rial tras el final de TV Nostra: "Me pareció brillante cómo se despidió"

Este viernes, Jorge Rial decidió poner punto final a TV Nostra tras poco más de dos meses al aire en el los cuales el rating no acompañó esta propuesta. Pese a que se considera una gran detractora del periodista, Yanina Latorre reconoció en Polino auténtico que el conductor tuvo “una manera brillante de despedirse” aunque criticó duramente la elección del equipo.

En el ciclo de Radio Mitre, Yanina contó que “Jorge Rial llamó a las autoridades y a sus compañeros a las 6 de la tarde y les dijo que no quería seguir”. “Entiendo que no fue una gran decisión porque el programa no tenía rumbo. Yo la venía pegando desde que empezó el programa, que no me gustó. No sabías si era de actualidad, de espectáculos, ni siquiera un mix. No se veía cómodo a ninguno”, señaló, respecto a las críticas que deslizó durante todo este tiempo desde el ciclo radial y en Los Ángeles de la Mañana.

“Lo que si rescato es que me pareció brillante la manera en la que se despidió. Generalmente, un tipo como él puede echarle la culpa al canal, a la producción, a los técnicos, a los compañeros. En cambio, les pidió perdón, les avisó”, dijo Yanina Latorrre, que luego enumeró los detales que le “hicieron ruido” sobre el ciclo. “Fue un momento de mierda para Diego Ramos que renunció a Cortá por Lozano (y no gustó) para irse a este programa. Creo que estuvo mal elegida Ángela Lerena, que fue tan política, tan K, que al final no le funcionó por esa cosa de que defendía al Gobierno y Rial terminó vacunándose en Miami”, concluyó la panelista.