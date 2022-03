Yanina Latorre, muy picante con Intrusos antes del debut de LAM en América: "Nosotros somos mejores"

A pocas horas del debut de LAM por América, Yanina Latorre cargó con todo contra Intrusos, el ciclo que hoy tiene a Flor de la Ve en la conducción. ¡Y fue súper filosa!

La esposa de Diego Latorre dio una entrevista a Agarrate Catalina (Radio de la Ciudad) en donde le preguntaron acerca de la competencia que tenía el ciclo de Ángel de Brito con el que supo tener a Jorge Rial al frente, además de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que también estrenará su Socios del espectáculo por eltrece.

"A ellos les va a costar no a nosotros, porque para mí nosotros somos los mejores, ni siquiera amerita la comparación entre los dos programas porque no hay otro programa como nosotros, no hay otra mística como las ‘angelitas’”, lanzó, picante.

YANINA LATORRE Y LAM VERSUS INTRUSOS

“Somos un programa que da suerte, que no chupa las medias”, se diferenció del programa histórico de espectáculo.

“Hay un conductor que me banca, tal vez a ellos les molestamos, pero convivir no vamos a convivir con nadie", aseguró Yanina Latorre, terminante.

Esta vez LAM saldrá en el prime time de América y, además de Yanina, Andrea Taboada y Pía Shaw, debutarán como ‘angelitas’ Nazarena Vélez y Ana Rosenfeld. ¿Saldrán de Intrusos a contestarle?