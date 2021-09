Yanina Latorre se mostró preocupada por la salud de su mamá: "Está con poca estabilidad y es difícil"

Muy preocupada, Yanina Latorre habló de la salud de su mamá, Dora Caamaño, que en Estados Unidos tomó un medicamento para aliviar sus dolores musculares que provocó un cuadro más complicado, una hepatitis tóxica.

Aunque la panelista aseguró que su madre está mejor, contó que la preocupa su falta de estabilidad. "De la hepatitis medicamentosa se recuperó, son procesos largos pero salió adelante... Pero el tema ahora es que está con poca estabilidad. Y bueno, yo ayer le dije la palabra ‘bastón’ y se volvió loca”, contó en el ciclo radial Polino Auténtico.

Además, la panelista de LAM (eltrece) aseguró que le cuesta ponerse de acuerdo con la señora en lo que respecta a sus cuidados. Por eso, le resulta muy "difícil" acompañarla en esta etapa.

"Ella sigue en rehabilitación, tiene un dolor muy suave pero con el tema de la columna y la pierna perdió estabilidad. Se cayó dos veces. Es un drama, es muy difícil hacerle entender algunas cosas. El otro día se tomó el 130, yo le digo que use taxi que se lo pago yo pero no quiere gastar. Es difícil con ella. No sé si también será porque perdió masa muscular. Es difícil”, sentenció.