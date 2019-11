Yanina Latorre mostró la carta privada que le mandó Cinthia Fernández tras su pelea: "No la leí porque eran 5 páginas"

La relación de cariño y de trabajo entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre se resintió luego de que la mujer de Diego Latorre contara, antes que los protagonistas, que Fernández estaba separada de Martín Baclini y diera detalles íntimos de esa relación.

Luego de que Cinthia llorara en cámara y le pidiera disculpas a Yanina por acusarla de falsa, la participante del Súper Bailando tuvo un noble gesto con la panelista de Los Ángeles de la Mañana: le escribió una profunda carta y le compró una caja de bombones para que el personal de seguridad de canal 13 se las entregue a la salida del programa. Sin embargo, dicha actitud no conmovió a Latorre y terminó haciendo público el contenido privado de esa carta en LAM.

"Cinthia me escribió una carta y me dejó una caja de bombones que se me derritió en el baúl y no me la pude comer. La carta no la pude leer porque me dio fiaca, ¡eran 5 páginas!", dijo Yanina. G-plus

"Cinthia me escribió una carta, de puño y letra, y me dejó una caja de bombones que se me derritió en el baúl del auto y no me la pude comer. La carta no la pude leer porque me dio fiaca, ¡eran 5 páginas! Se las doy, léanla y hagan un resumen. La tengo en mi cartera", comenzó contando Yanina, sin signos de emoción. Y agregó: "Cuando veo el sobre, lo abro y digo 'es una tarjetita, una esquela'. Pero eran 4 carillas, ¡un montón! Me sentí Baclini. Dije 'esta me vino con todo el dramón, todo por una pelea televisiva'".

Con la carta en su poder, Ángel de Brito la mostró en cámara y leyó los párrafos más significativos: "La carta termina con un 'te quiero mucho y perdón por todo'. Miren qué linda letra tiene Cinthia Fernández".

Acto seguido compartió el contenido: "Yani quería que recibas esto después del programa, es mi gesto para que veas que sí te quiero de verdad. No hago nada que no quiero, soy así, intensa, pero con la gente que tengo cariño y amor, y que me ha ayudado, soy fiel y agradecida. Me pasa con mis amigos, mi familia y cuando me enamoro, doy el cien por cien porque no conozco otra forma de querer”.

"Te quiero mucho a vos y a tu familia. Te admiro como mamá y como mujer. Ojalá mis bebés fueran como tus hijos", dice una parte de la carta que Cinthia le mandó a Yanina. G-plus

En una pausa de la lectura de Ángel, Yanina acotó con frialdad: "¡Qué bueno! Pero no somos amigas, somos compañeras de trabajo. Eso es un montón".

Luego De Brito prosiguió con el pedido de disculpas de Fernández a Latorre: "Quizás por las cosas muy dolorosa que pasé, cosas que ni te imaginas y que mi familia no sabe, quizás por eso sufro tanto las cosas donde el amor está en el medio, porque yo no haría sufrir a nadie como yo sufrí y sufro, por eso me da vergüenza fallar y pánico no ser feliz nunca. Te quiero mucho a vos y a tu familia, te admiro como mamá y como mujer. Ojalá mis bebés fueran como tus hijos. La veo a Lola tan dulce, educada, talentosa, laburadora... Y has pasado situaciones similares a las mías, te has sentido sola, lejos de todos y con todo a tu cargo, y siempre fuiste un toro para adelante. Por eso te quiero mucho". Al escuchar las risas de Yanina, el conductor acotó y concluyó la lectura de la carta: "No te mueve un pelo todo esto, te reís".

¿Qué dirá Cinthia al enterarse que Yanina hizo público el profundo mensaje que le escribió?