Yanina Latorre, filosa sobre el viaje sorpresa de Roberto García Moritán a Pampita: "¿No se dio cuenta? ¿Es ciega?"

A Yanina Latorre no le cierra la ingenuidad de Pampita ni la espontaneidad de sus lágrimas de emoción en el almuerzo al que Roberto García Moritán la llevó engañada hasta la provincia de Mendoza. "Qué es ella, ¿ciega?", cuestionó la panelista de Los Ángeles de la Mañana con suspicacia.

Aunque las dudas de la angelita también apuntaron a García Moritán: "¿Una sorpresa el tipo la hizo de verdad? Ahora voy a hacer una sorpresa y voy a garparla, no la voy a hacer de canje. Y no es a Diego la sorpresa".

"¿Ella no tenía una bombacha de repuesto, nada? ¿Se lavó la bombacha y se la volvió a poner?", continuó filosa.

Entonces, Ángel de Brito aclaró: "La amiga le hizo el bolsito de ella, de Ana".

Implacable, Yanina insistió: "Discúlpenme, ¿puedo no creerlo?".

Por eso, Pía Shaw explicó: "Roberto cargó todo en el auto. Se iban a comer a un restaurante muy conocido, siguió de largo y se fueron al aeroparque".

Sin embargo, nada conformó a Yanina Latorre, quien chicaneó a Pampita: "Que es ella, ¿ciega? Si en mi casa sale un bolso con mi ropa, se meten en el vestidor a sacar ropa, tres cremas y me hacen un bolso, yo me doy cuenta".

El palito de Pampita a quienes habían desconfiado de su sorpresa

Horas antes de las críticas de Yanina Latorre en LAM, Pampita había apuntado contra quienes descreyeron de su sorpresa y emoción por el romántico festejo del segundo año de casados con Roberto García Moritán.

"De verdad, fue sorpresa, porque en un programa dijeron que no fue sorpresa", dijo Carolina en su programa Pampita Online, tras compartir imágenes de la estadía romántica en Mendoza.

"Él había hecho valijas. Tenía todos listo. El pasaje. Todo. La gente que no quiere creer, no me importa nada. La posta es esta". G-plus

Luego, la modelo detalló cómo fue agasajada por Roberto y les contestó a los que dudaron de su emoción por no saber lo que iba a vivir.

“Yo salí a almorzar y terminé en Mendoza. Con Ana, por supuesto, porque todavía es chiquitita. Pasamos nuestros dos años de casados ahí", sostuvo.

Y arremetió contra LAM sin nombrarlos directamente: "Él había hecho valijas. Tenía todos listo. El pasaje. Todo. La gente que no quiere creer, no me importa nada. La posta es esta”.