Una entrevista de Ulises Jaitt a Andrea Campbell en su programa radial de espectáculos desató una explosiva discusión de la panelista de Nosotros a la Mañana con Yanina Latorre. Todo surgió por la opinión de Campbell sobre Yanina en general, pero lo que despertó la furia de la periodista de Los Ángeles de la Mañana fue cuando la exmodelo lamentó que se haya peleado con Natacha Jaitt.

Entonces, en un móvil con el programa de Ángel de Brito, Andrea manifestó sus temores, a posteriori justificados, por confrontar con Latorre: “Me da miedo Yanina”. Desafiante, Yanina replicó: “Que tenga miedo”.

Tras escuchar el audio del reportaje de la discordia en El Show del Espectáculo, Campbell aclaró con simpatía y ánimo conciliador: “No hablé mal de vos”. El tono hostil de Yanina se hizo sentir cuando ella acusó: "Hablaste mal de mí e inventaste. Por una cuestión de respeto quiero que me digas qué exabrupto tuve con Natacha. Después de padecer y ser víctima de una extorsión de parte de Natacha, jamás hablé mal de ella".

Sin pruritos, Campbell aseguró: “Te pido disculpas entonces”.

Yanina Latorre: -Claro, me tenés que pedir disculpas. Vos no podés decir que tuve un exabrupto con Natacha cuando no lo tuve. No podés poner en mi boca palabras que yo no dije. Vos decís que yo estoy loca y tiro bombas, pero yo no tiro bombas, digo la verdad y soy de las mejores en mi rubro. Cuando a uno no le va bien o pasa desapercibido, es más fácil decir que la otra es tirabombas. Pero yo me banco lo que digo, no lo que no digo.

Andrea Campbell: -Lo de tirabombas no fue peyorativo. Por el contrario, dije que sos muy inteligente y que hacés muy bien las cosas, que generás noticias todo el tiempo como Moria Casán. En segundo lugar, si vos no dijiste nada de Natacha te pido disculpas. Pensé que sí habías tenido algún tipo de exabrupto cuando ella había fallecido, porque en Nosotros a la Mañana estuvo mucho el hermano, Ulises, y se sentía muy dolido. Pero entiendo que vos también estás dolida.

YL: -¿Ulises estaba dolido conmigo? ¿Por qué motivo? Nunca hablé ni la nombré.

AC: -Tal vez estaba viva Natacha cuando la nombraste…

YL: -Tampoco la nombré. No digas tal vez o pensé, porque cuando uno habla en un medio, como hago yo, hay que tener pruebas.

AC: -No lo sé…

YL: -¡Y si no lo sabés para qué lo decís! Yo no hablo de lo que no sé.

AC: -Perdoname, ¿cometés exabruptos, sí o no? Desde mi punto de vista, sí. Es una percepción.

YL: -Te voy a contestar sobre Agustina Kämpfer.

AC: -Yo no soy Kämpfer, no soy su abogada ni me interesa lo que hace.

YL: -Yo no la condené, le enumeré las causas por las que su exnovio (Amado Boudou) está preso y yo, como ciudadana, opino de ella y creo que va a terminar (condenada a prisión) como el exnovio. Y si querés también, que no creo que te haga bien porque vas a tener problemas, muestro tus chats con mi mamá. Los tengo y hablás mal de Kämpfer, reina. De la boca para afuera, en la tele o en la radio, te hacés la viva…

AC: -Yo no hablé mal de Kämpfer.

YL: -Sí. No me desafíes porque los muestro y los subo (a las redes sociales). Los tengo y decís que está puesta (en Nosotros a la Mañana). Lo tengo escrito por vos. Te equivocaste en meterte conmigo, reina.

AC: -¿Que Kämpfer está puesta?

YL: -Puesta, acomodada.

AC: -Por la producción… Hacé lo que quieras, Yanina, la verdad que este no es mi estilo. Yo tengo la mejor buena onda y hasta te pedí disculpas si no dijiste nada. No me interesa este tipo de conversación.

YL: -Nunca nombré a Natacha y decís que pensaste que cometí un exabrupto y te sentaste con Ulises a hablar mal de mí.

AC: -Perdoname, Yanina, si a mí me parece que vos tuviste un exabrupto, yo puedo pensarlo.

YL: -¡Decime cuál exabrupto!

AC: -¡Pero no te sigo la carrera!

YL: -Si no me seguís la carrera, por qué pensás que tuve un exabrupto. Se ve que sí, que me seguís la carrera.

AC: -Lo digo porque veo lo que hablás, cómo hablás.

Ante una nueva arremetida furiosa de Yanina Latorre, Andrea Campbell se sacó los auriculares y se retiró del móvil: "Me parece horrible estar peleando. Yo no tengo nada en particular, no tengo mala onda con ella. No es mi estilo. Chau, gracias".