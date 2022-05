Yanina Latorre y Estefi Berardi tuvieron otro picante cruce en vivo: "Me da lástima cuando hablás"

Luego de que Estefi Berardi acusara a Barby Silenzi de “comprar seguidores” para sus redes, la panelista de LAM y la bailarina mantuvieron un picante cara a cara en vivo. Pero el momento de tensión llegó cuando intervino Yanina Latorre.

Así fue el fuerte ida y vuelta de Yanina con Estefanía:

Yanina: -Yo le quiero decir una cosa a Estefi para que lo entienda. Las redes sociales van cambiando. Por ejemplo, en cuarentena, yo que subí muchos seguidores, tenía una atracción casi del 100%. La gente estaba en la casa con el teléfono, yo hacía un vivo, y me veían 100 mil personas

Estefi: -No tiene nada que ver eso.

Y: -Sí tiene que ver porque cuando la gente usa más el teléfono, por eso hay horarios a la noche donde te piden que subas una historia…

E: -Eso es un engagement…

Estefi Berardi: "Yanina, te puedo ayudar a que verifiques tu Instagram porque no la tenés ni verificada la cuenta". G-plus

Y: -¿Me dejás terminar de hablar? ¡Yo te escuché antes!

E: -Igualmente, vos no dejás hablar a nadie.

Y: -Decime en qué facultad te enseñan Instagram. No hay.

E: -Sí hay.

Y: -¿Hay una materia en la Facultad en la que aprobás Instagram?

E: -No se llama así.

Y: -¿Cómo se llama? Contame…

Yanina Latorre: "No me interesa. Me da lástima cuando hablas, te juro. Por dios, ¡no puedo creer!". G-plus

E: -Hay materias digitales donde tenés Facebook por un lado, Instagram por otro. Hasta tengo capacitaciones de TikTok porque cada una tiene cosas distintas. Yanina, vos me podés enseñar muchas cosas, pero de esto, yo te puedo enseñar a vos un montón.

Y: -(Se ríe)…

E: -Es más, te puedo ayudar a que verifiques tu Instagram porque no la tenés ni verificada la cuenta.

Y: -Porque no me interesa. Me da lástima cuando hablás, te juro. Por Dios, ¡no puedo creer!

¡Tremendo!