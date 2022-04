Yanina Latorre y Estefi Berardi se cruzaron fuerte al aire: "Sos una pobre chica, siempre estás buscándome"

La conflictiva relación entre Yanina Latorre y Estefi Berardi que se viene gestando hace semanas en LAM explotó este miércoles cuando la mamá de Lola y Dieguito se enfureció a raíz de una simple pregunta de la influencer sobre su salud.

Todo comenzó mientras las panelistas hablaban sobre quién sacó el ramo de la novia en el casamiento de Lanata y Elba Marcovecchio, ocasión que aprovechó Estefi para preguntarle a Latorre: “¿Vos te sentís bien, Yanina?”, ante la risa general.

“Como Yanina estuvo en el casamiento, y a Elba le dio Covid, me preguntaban si se sentía bien”, aclaró Berardi. “Estoy a cinco minutos de mandarla a la p… que la parió”, respondió la angelita decana con cara de pocos amigos.

EL TREMENDO CRUCE DE YANINA LATORRE Y ESTEFI BERRARDI

“¿Sabés qué? Sos una chica sin códigos. Ayer me hisopé, reina. Si no, no estaría acá sentada. Soy un ser responsable, no soy como vos. ¿Sabés qué? ‘Me dicen en las redes’. ¡Sos periodista y es una falta de respeto a un programa de televisión!”, explotó Yanina.

“¡Dejá las redes, tené vida! No tenés ni el teléfono de Burlando y te la das de periodista”, agregó la esposa de Diego Latorre. “Por suerte en las redes están las pruebas que contrarrestan las cosas que decís. ¿Por qué te molesta una pregunta?”, le respondió Berardi.

“Siempre buscando lo mismo. Sos una pobre chica, porque estás siempre chucéandome. Te lo están diciendo todos, nadie se ríe con lo que decís. Vos sola te reís, y los dos boludos que te siguen en Twitter”, lanzó la panelista, visiblemente molesta.

ESTEFI BERARDI RESPONDIÓ LAS AGRESIVAS FRASES DE YANINA LATORRE

“Yo me reí”, dijo Fernanda Iglesias, invitada de la noche. “La pelea es de ella, mía no, porque ya no sabe qué hacer para buscarme”, notó Yanina.

“Me preocupo por vos. Yo que me preocupo y me trata para el or..”, señaló Estefi mirando a Ángel De Brito en busca de un guiño que baje los decibeles de la angelita. “Se me ocurrió recién la pregunta, soy muy espontánea”, agregó Estefi.

“¿Viste que te lo dije, Ángel? Le dije ‘empieza mañana el programa y esta piba, que no tiene nada que hacer, me pregunta si tengo Covid. Me hisopé ayer, amorosa. Si no, no hubiera venido a trabajar”, reiteró Yanina.

“Nunca me agarró Covid. Estoy recontra vacunada y siempre vine ilesa, y soy muy responsable”, agregó Latorre. “Me dijo textual: ‘esta bol… me va a tirar al aire que no me hisopé”, lanzó Ángel, muy picante.

“¡Cómo me conocés!”, dijo Berardi, simulando sorpresa. “Porque a las bol… las saco así de rápido. Cuando una es mala y se hace la pelotuda, yo la saco rápido. ¡Soy más viva que vos!”, le respondió Yanina.

“Sos muy agresiva”, se quejó Estefi Berardi.